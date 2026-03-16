Milei se mostrará con Adorni en un acto en Córdoba y ratificará su respaldo al Jefe de Gabinete

A su regreso a la Argentina luego de su gira internacional por los Estados Unidos y España, el presidente Javier Milei ratificará este lunes su apoyo a Manuel Adorni, cuestionado por algunos sectores por haber llevado a su esposa en uno de esos viajes, y se mostrará junto a él en varias actividades oficiales.

Ya de nuevo en el país, el mandatario nacional tiene prevista asistir a una serie de eventos que ya tenía en agenda, pero a los que sumó a su jefe de Gabinete, en lo que aparece como otro gesto de respaldo y confirmación de que el funcionario sigue firme en el cargo.

De hecho, el también vocero del Gobierno viene cambiando los planes y luego de retrasar su vuelta a Buenos Aires, ahora también debió postergar un día la reunión de la mesa política, que se juntará en la Casa Rosada para definir la estrategia legislativa de cara al debate por las siguientes reformas que buscará impulsar la gestión libertaria, publicó Infobae.

Originalmente, este encuentro se iba a dar la semana pasada, pero Adorni se quedó algunos días más en Nueva York -el resto de la comitiva volvió el miércoles- porque se agregaron trabajos en esa ciudad.

Como consecuencia de esa modificación en la agenda del ministro coordinador, la convocatoria para la mesa política se pasó en un primer momento para este lunes, pero luego se informó que finalmente será el martes.

Esta última decisión se debió a que Milei le pidió al jefe de Gabinete que lo acompañe en su exposición ante la Bolsa de Comercio de Córdoba, en lo que será su séptima visita a esta institución.

El líder libertario hablará a las 12:30 en la sede central de esa entidad y estará acompañado también por su hermana y secretaria general, Karina Milei.

Durante la jornada, se prevé que el Presidente retome la discusión política local luego de sus últimos discursos internacionales en los que, de todas formas, también se refirió al debate doméstico al defender el plan económico y apuntar contra “empresarios prebendarios”.

Posteriormente, según confirmaron a Infobae fuentes oficiales, los dos volverán a aparecer públicamente juntos en un evento junto a los Granaderos, otro ámbito en el que el mandatario se siente cómodo.

El retraso de la reunión de la mesa política no fue la única consecuencia generada por los cuestionamientos a Adorni. En la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, el bloque de La Libertad Avanza pospuso la presentación de algunos proyectos con los que buscan acaparar la agenda porteña, que ya estaban listos y que se terminaron enviando recién este lunes.

En estos días, el jefe de Gabinete fue el centro de las críticas por parte de algunos sectores por haber incluido a su esposa, Bettina Angeletti, en la lista de pasajeros del avión oficial que llevó a la comitiva a los Estados Unidos para participar de la “Argentina Week”.

“Yo creo que todo esto que pasó durante esta semana no fue contra mí, fue contra el Gobierno. Fue un golpe más, de todos los que vienen dando, para intentar desestabilizarlo. Hace un mes que tenían guardado un video mío”, comentó, en diálogo con Luis Majul.

En este sentido, también se refirió a los cuestionamientos por su viaje a Punta del Este en un avión privado y remarcó que “el video está claro que es de puertas adentro del Gobierno, obviamente que salió de ahí porque no hay muchos que tengan acceso” al Aeropuerto de San Fernando, desde donde despegó.

Sin embargo, en el entorno del funcionario aseguran que no se buscó incentivar la interna en el oficialismo y que el funcionario, en realidad, apuntó contra los organismos que operan dentro de la terminal aérea, como la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), Migraciones o Aduana, entre otras.

Por su parte, en el sector del asesor presidencial, Santiago Caputo, evitaron hacer declaraciones al respecto.

La oposición, en tanto, solicitó que Adorni comparezca ante la Cámara de Diputados para explicar el uso de recursos públicos y la inclusión de familiares en las delegaciones oficiales.

El bloque de Unión por la Patria reclamó que el jefe de Gabinete detalle los gastos de viaje y alojamiento de su esposa, y la bancada socialista planteó que la situación podría configurar un uso indebido de fondos estatales.

Luego de que la polémica escalara, la plana mayor del Poder Ejecutivo salió casi al mismo tiempo a apoyar al funcionario, incluido el propio Milei, quien resaltó que lo sucedido no implicó ningún gasto extra.

“Si supieran el concepto de costo marginal tendrían claro que muchas cosas que se dicen no tienen ni el más mínimo sentido. Pero como pocos economistas lo entienden de verdad y a otros rubro no les importa (ni lo captan) entonces ensucian... ÁNIMO @madorni ...!!! LLA! VLLC!”, escribió el Presidente.

En esa misma línea, la secretaria general expresó también su “apoyo total e incondicional” frente “a tanta basura mediática”. “Conozco tu integridad. Eso me alcanza. Siempre con vos”, posteó.

Tal como precisó este medio, el Gobierno no armó una mesa de crisis para analizar los pasos a seguir y elaborar una estrategia comunicacional para explicar lo ocurrido, aunque sí hubo una orden de la cúpula de salir a defenderlo en las redes sociales.

Por su parte, en su defensa, Adorni afirmó: “He venido a trabajar al máximo durante cinco días en Estados Unidos y quise que mi esposa me acompañara porque es mi compañera de vida. No se utilizó ni un solo peso del Estado”, sostuvo en declaraciones a la prensa.

El jefe de Gabinete también calificó de “falsas” las imágenes que circularon de él y su esposa en actividades recreativas en Nueva York, atribuyéndolas a intentos de desacreditar al Gobierno.