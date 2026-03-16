Rige alerta por tormentas para el martes en toda la provincia

Tras un comienzo de semana con temperaturas elevadas y cielo despejado, el clima dará un giro en la provincia. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas fuertes que rige para todos los Departamentos de Entre Ríos durante la jornada de este martes 17 de marzo.

Según el reporte oficial del organismo, la inestabilidad en el segundo día de la semana comenzará a hacerse sentir con fuerza después del mediodía, durante las primeras horas de la siesta.

Alerta amarillo

El informe del SMN advierte que el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Se esperan lluvias abundantes en cortos períodos de tiempo, actividad eléctrica y ocasional caída de granizo.

Además, ráfagas de viento intensas que pueden llegar a superar los 70 km/h. Los valores de precipitación se ubicarán entre los 25 y los 50 milímetros, aunque desde el organismo no descartan que esas cifras puedan ser superadas de manera puntual en algunas localidades.