El uruguayense Tomás Pellandino ganó la clasificación del TC Pista Pick Up

Este sábado se desarrolló la clasificación del TC Pista Pick Up en el autódromo Roberto Mouras de La Plata en el marco de la segunda fecha del campeonato. En ese contexto, el más veloz de todos fue el uruguayense Tomás Pellandino.

El piloto del SAP Team dominó cada uno de los tres cortes clasificatorios y siempre superó por más de dos décimas a su escolta. En la instancia definitiva de la clasificación registró un tiempo de un minuto, 31 segundos y 27 milésimas que fue inalcanzable para sus competidores.

El segundo lugar fue para Nicolás Santilli Pazos, que quedó a 555 milésimas del poleman; mientras que el tercer puesto quedó en manos del villaguayense Juan Guiffrey, que firmó el 1-3 de la clasificación del SAP Team.

Justamente Pellandino y Guiffrey liderarán la primera batería clasificatoria del domingo, que tendrá su inicio a las 10.10; mientras que Santilli Pazos liderará frente a Antonino Sganga en la batería que comenzará a las 10.35.

En la clasificación, el que no tuvo suerte fue Manuel Borgert, que sufrió un choque con Santiago Biagi y no pudo confirmar lo bueno que había mostrado en el primer entrenamiento, cuando llegó a liderar. El ramirense quedó en el 15° lugar del clasificador, lejos de las principales posiciones.

Clasificación | TC Pista Pick Up | Fecha 2 (en La Plata)

1°) Tomás Pellandino (Ford): 1’31”27/1000.

2°) Nicanor Santilli Pazos (Foton): a 555/1000.

3°) Juan Guiffrey (Ford): a 898/1000.

4°) Antonino Sganga (Ford): a 942/1000.

5°) Nahuel Cordone (Ford): a 1”36/1000.

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15°) Manuel Borgert (Ford).