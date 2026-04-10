Con la presentación de Loop Andino, el ciclo Arte en Conexión inicia su programación 2026

Este viernes 10 de abril se dará inicio a la segunda temporada del ciclo Arte en Conexión, en una jornada inaugural que comenzará a las 20:30 en el Domo 360 del Mirador TEC, ubicado en el predio del Centro Provincial, en Paraná. El evento contará con la presentación del proyecto Loop Andino, a cargo del músico Walter Arjona, que compartirá el escenario con la compañía de danza Panambí-Folklore Raíz.

Esta propuesta transita su segundo año tras una exitosa experiencia inicial en 2025 y apunta al desarrollo de experiencias artísticas inmersivas que vinculen la innovación tecnológica con las nuevas narrativas digitales

El proyecto Loop Andino es un abordaje sonoro liderada por Walter Arjona, músico multiinstrumentista, compositor y egresado de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la Uader. La propuesta de Arjona se centra en la investigación de las capacidades técnicas de los instrumentos nativos andinos, como la quena y el uso de pedales digitales de efectos.

Durante la presentación, el músico interpretará obras de su propia autoría, compuestas específicamente para ser ejecutadas mediante sistemas de loops, además de ofrecer la interpretación de piezas pertenecientes a diversos autores latinoamericanos y del mundo.

En esta primera fecha del calendario 2026, la música de Arjona se complementará con la participación de la compañía de danza Panambí-Folklore Raíz, una agrupación que desarrolla su actividad desde el año 2015 y que está integrada por mujeres que trabajan el lenguaje del folklore argentino desde sus raíces.

La programación de este año es el resultado de una convocatoria pública realizada durante el mes de marzo, dirigida a artistas con residencia en la provincia de Entre Ríos. De esta selección participaron solistas, bandas y diversos colectivos artísticos interesados en vincular su quehacer con el sistema de proyección 3D, el mapping interactivo y el sonido especializado que ofrece el Domo del Mirador TEC.

El ciclo Arte en Conexión tendrá continuidad los segundos viernes de cada mes, con el propósito de dar espacio, reconocer y valorar la producción artística provincial.

Para la función de este viernes, el ingreso será libre y aporte voluntario.