Eduner y la Editorial Municipal organizan un encuentro de lectura al aire libre

La Editorial Municipal de Paraná y la Editorial de la Universidad Nacional de Entre Ríos (Eduner) organizan para este sábado 11 de abril una jornada denominada "Picnic y juegos literarios", una iniciativa que busca promover la lectura y el encuentro en espacios públicos y verdes de la ciudad. El evento se desarrollará a partir de las 16 en el Parque Lineal Sur, específicamente en el sector de calle Luis Noaco, entre Avenida de las Américas y División de los Andes, en la zona sur de la capital entrerriana.

Con el acompañamiento de la Comisión Vecinal Jardines de las Américas, la actividad busca generar un ámbito de esparcimiento donde los libros y la palabra circulen de manera informal entre vecinos de todas las edades. La propuesta invita a a concurrir con su libro o texto favorito para ser compartido en voz alta.

La actividad se fundamenta en la articulación entre el municipio y la universidad pública para llevar la producción editorial y el fomento de la lectura fuera de los ámbitos institucionales.

Este tipo de intervenciones urbanas son fundamentales para democratizar el acceso a la literatura y para que los vecinos reconozcan en el espacio público un lugar de pertenencia donde también es posible potenciar la imaginación y el conocimiento.

La actividad será libre y gratuita.