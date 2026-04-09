La CGT anunció una marcha a Plaza de Mayo para el 30 de abril

"Lo que hace el Gobierno es poner un techo (a las paritarias) y no acepta la homologación de lo que allí se discuta que no sea en ese techo que, por supuesto, está por debajo de la inflación", denunció Jorge Sola (seguros), uno de los secretarios generales de la CGT, en una conferencia de prensa dada en la sede de Azopardo 802 donde estuvo acompañado de su par Octavio Argüello (camioneros) y el secretario de Prensa Horacio Arreceyggor (SATSAI). Llamó la atención la ausencia del tercer integrante del triunvirato Cristian Jerónimo (vidrios). En su entorno justificaron que debió partir a otra reunión.

"Una de las anclas que está llevando adelante para mantener su política económica es el control de uno de los valores y los precios que es el control de los salarios", agregó Sola y reafirmó "la defensa irrestricta de la posibilidad de cada gremio pueda tener una discusión libre en sus paritarias salariales".

La denuncia fue hecha como parte del balance de la reunión del Consejo Directivo de la central donde analizaron la situación social del país, la marcha de la disputa judicial por la reforma labora y la delicada situación de las obras sociales.

En el último tiempo, el índice de precios IPC elaborado por el INDEC ha recibido varias cuestionamientos y desde el sindicalismo afirman no reflejan el crecimiento real de la inflación. No es un dato menor, porque es el índice de referencia para discutir las paritarias. Por eso la CGT está preparando su propio IPC.

Consultado por Ámbito, Sola explicó que están trabajando con la Facultad de Economía de la Universidad de Buenos Aires para elaborar un propio índice de precios que tengan en cuenta la realidad de los trabajadores. El proyecto no se detendría ahí, sino que piensan medir otros sectores productivos para tener un mejor panorama de la actividad económica del país.

Este medio le consultó si a partir del nuevo índice los gremios dejarán de tener en cuenta el IPC del INDEC, pero Sola evitó responder. Dejó librado a cada sindicato la decisión de usarlo o no, pero es de esperar que la desconfianza con el INDEC los llevé a usarlo.

Situación social y marcha a Plaza de Mayo

Las conclusiones sobre la situación social y económica fueron preocupantes. "Estamos atravesando una fuerte perdida del poder adquisitivo, el endeudamiento familiar, la perdida constante de trabajadores de formales e informales y el crecimiento del índice de desempleo", afirmó Sola.

Para protestar contra esta situación, anunciaron una marcha a Plaza de Mayo para el 30 de abril, en la antesala del día de los trabajadores. Se planea un acto ecuménico y multirreligioso donde, además, se hará un homenaje al fallecido papa Francisco, quien ha puesto a la "justicia social" como uno de los ejes de su prédica.

La batalla judicial contra la reforma laboral

Durante la reunión de la cúpula de la CGT analizaron la marcha de la batalla legal contra la reforma laboral. Sola destacó que la Justicia "en este momento nos ha dado la razón, dando verosimilitud a nuestro pedido de inconstitucionalidad de estos 83 artículos".

Sola hizo referencia a la cautelar lograda en el fuero laboral donde se suspendieron 83 artículos que "son el corazón de la mal llamada ley de modernización laboral". Aseguran que la norma representa un retroceso en los derechos laborales, algo qie viola la carta magna. En esa línea seguirán trabajando.

Sola aprovechó para enviar una indirecta a los sectores críticos de la CGT, quienes piden más firmeza y acciones directas de protesta. En cambio, el triunviro reivindicó el camino hecho y el reclamo en la Justicia, una decisión "estratégica y tácticamente" acertada. Hay que decir que hasta ahora ha dado el mejor resultado de todo lo hecho hasta ahora.

Fuente: Ámbito Financiero.