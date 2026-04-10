Concejales del PJ colonense criticaron a “ORI” y preguntaron por programas de prevención para la Policía

Concejales del bloque 17 de Octubre de Colón expresaron “preocupación y rechazo” a la implementación por parte del gobierno de la provincia de la herramienta denominada “ORI”, por considerar que “configura un modelo de intervención en salud mental que implica un desplazamiento de la responsabilidad indelegable del Estado, mediante el uso de dispositivos indirectos o despersonalizados”.

El proyecto de comunicación que formó parte de la sesión de este jueves, informó El Entre Ríos. El texto advierte que “afecta el rol del Estado como garante del derecho a la salud, desalienta el fortalecimiento de políticas públicas basadas en la presencia territorial y el abordaje interdisciplinario, especialmente frente a problemáticas críticas como el aumento de los suicidios en la provincia”.

Solicita al Poder Ejecutivo provincial “la remisión de un informe detallado sobre la asignación presupuestaria en materia de salud mental, especificando recursos destinados a herramientas tecnológicas, incluyendo la implementación de ORI; recursos asignados al fortalecimiento de equipos interdisciplinarios, dispositivos territoriales y redes de atención directa; y programas específicos de prevención y abordaje del suicidio, en particular aquellos destinados a la Policía de Entre Ríos”.

Finalmente, piden “el diseño e implementación de una política integral de salud mental que priorice el fortalecimiento de la red pública de atención, la articulación con gobiernos locales y estrategias específicas de prevención”.

La iniciativa será analizada por la Comisión de Desarrollo Social y Medioambiente.