Por primera vez, Argentina tendrá tres árbitros en una Copa del Mundo de la FIFA

Yael Falcón Pérez, Facundo Tello y Darío Herrera, los elegidos por la FIFA para el Mundial.

Por primera vez, Argentina tendrá tres árbitros principales en una Copa del Mundo de la FIFA. Los colegiados argentinos elegidos por el ente máximo del fútbol a nivel mundial para dirigir en el torneo que se llevará a cabo en Estados Unidos, Canadá y México, fueron Yael Falcón Pérez, Facundo Tello y Darío Herrera.

La de este año será la primera experiencia mundialista para Falcón Pérez y Herrera, mientras que Tello ya dirigió en el Mundial de Qatar 2022. Los tres partidos que le tocaron en aquella inolvidable edición que terminó con el título para la Argentina fueron Suiza - Camerún y Portugal - Corea del Sur por la fase de grupos y Marruecos - Portugal en los cuartos de final.

Históricamente, los países solían contar con uno o dos árbitros principales. Sin embargo, debido al aumento de selecciones participantes y al respectivo incremento de partidos, se decidió ampliar el número de jueces.

Por otra parte, también se supo que Juan Pablo Belatti, Maximiliano del Yesso, Gabriel Chade, Facundo Rodríguez y Cristian Navarro serán árbitros asistentes, mientras que Hernán Mastránelo colaborará desde el VAR.

En los últimos días, Tello había sido protagonista de una triste escena, ya que sufrió una lesión en la rodilla durante el Repechaje entre Congo y Jamaica e incluso se fue entre lágrimas. Sin embargo, después se confirmó que no era de gravedad, consigna NA.

Su reemplazante en aquella ocasión fue justamente Herrera, quien estaba como cuarto árbitro.