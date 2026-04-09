Suben desde este viernes los peajes de las rutas 12 y 14 en Buenos Aires y Entre Ríos

Las tarifas de los peajes del corredor vial de las rutas nacionales 12 y 14 tendrán un nuevo aumento desde este viernes 10 de abril. El ajuste impactará en las estaciones ubicadas en Entre Ríos y Buenos Aires, donde el valor para autos superará los 3.800 pesos en el pago manual electrónico.

El nuevo cuadro tarifario fue establecido para las estaciones de peaje de Zárate (sobre la Ruta Nacional 12) y para las de Colonia Elía, Yeruá y Piedritas, ubicadas sobre la Autovía Nacional 14. Los valores corresponden al denominado “Tramo Oriental”, administrado por la nueva concesionaria, la empresa Autovía del Mercosur.

Según el cuadro tarifario difundido por la compañía, el precio para vehículos de categoría 1 (autos) será de $1.913,86 en la modalidad de pago automático —como TelePASE— y de $3.827,71 para el pago manual electrónico.

Para las restantes categorías, las tarifas con pago automático serán de $3.827,71 para las categorías 2 y 3; $5.741,57 para la categoría 4; y $7.655,43 para las categorías 5 y 6.

En tanto, en la modalidad de pago manual electrónico, los valores serán de $7.655,43 para las categorías 2 y 3; $11.483,14 para la categoría 4; y $15.310,86 para las categorías 5 y 6.

El nuevo esquema comenzará a aplicarse desde este viernes en las estaciones del corredor que atraviesa Entre Ríos y conecta con el puente internacional hacia Uruguay, una de las principales vías de tránsito del Mercosur