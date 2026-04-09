Fútbol: el domingo comenzará la acción para ambas ramas en la Liga Paranaense

El próximo domingo comenzará la competencia oficial de la Liga Paranaense de Fútbol en Primera División y Sub 20 Masculina y la máxima categoría Femenina. Así lo confirmó la entidad de Córdoba 53 de la capital entrerriana a través de sus redes sociales, donde dio a conocer la programación.

En el caso del torneo de varones, los encuentros de la máxima categoría se disputarán desde las 16 -los de Sub 20 a partir de las 14- en distintos escenarios. Entre ellos Villa Fontana, con el debut absoluto del CAVF recibiendo a Argentino Junior. También la jornada marcará el estreno de Independiente ante Atlético Paraná, flamante campeón de la Supercopa de la LPF, en el estadio Pedro Mutio.

En barrio Corrales, Universitario estrenará sus renovadas instalaciones ante Peñarol y en el estadio Luis Metz, Camioneros recibirá a Los Toritos de Chiclana. Por su parte, San Benito se medirá en su estadio ante Belgrano y Ciclón del Sur hará lo propio con Patronato en el estadio Aníbal Giusti de barrio Pirola.

En Villa Uranga, Instituto será anfitrión de Don Bosco, mientras que Sportivo Urquiza hará lo propio ante Neuquén en La Floresta. Palermo, por su parte, se medirá con Oro Verde en barrio Rocamora.

El fútbol femenino en un solo lugar

La LPF informó que la primera fecha del campeonato femenino se jugará íntegramente en el Predio de la Liga, con cuatro partidos: Atlético Paraná-Atlético Villa Fontana (Cancha 1) y Neuquén-Arenas (Cancha 2) jugarán desde las 14. En tanto que Oro Verde-San Benito Paraná (Cancha 2) y Camioneros-San Benito (Cancha 1) lo harán desde las 16. Libre quedará en esta ocasión, Belgrano.