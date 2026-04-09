Ricardo Biasotti apuntó contra Andrea del Boca y pidió revincularse con su hija Anna Chiara

El empresario Ricardo Biasotti presentó su testimonio en una jornada por falsas denuncias que se realizó en el Senado Nacional el pasado 7 de abril. En ella, apuntó contra la actriz Andrea del Boca, acusándola de querer perjudicar la relación con Anna Chiara, la hija que ambos comparten, y pidió una revinculación con la joven.

En base a lo que se estuvo discutiendo en A la tarde (América TV), a la actriz no le habrían caído bien las palabras de su expareja. “Está enojadísima Andrea del Boca con la exposición que hizo Ricardo Biasotti en el Congreso”, comentaron en el ciclo.

¿Qué dijo Ricardo Biasotti sobre Andrea del Boca y las denuncias de su hija?

"El único objetivo de la madre fue impedir el vínculo con mi hija. Todo esto acompañado por una campaña mediática para deteriorar mi imagen como padre y destruir mi vida. Lo único que pretendía era ser un padre presente para mi hija y se recurrió a una falsa denuncia", declaró el empresario.

"En el 2003 fui denunciado por amenazas, en 2004 por violencia de género, en 2008 que había secuestrado a mi hija cuando estaba de vacaciones con permiso del juez. Todas denuncias desestimadas y sobreseído. Pero en el 2009 la madre decidió cortar el vínculo definitivamente e incumplió el régimen de visitas", enumeró y apuntó directamente contra la actriz.

"Después de 9 años que no veía a mi hija, fui nuevamente acusado falsamente, esta vez por abuso sexual. Esta denuncia fue resultado de una venganza por no desistir de mis derechos en un juicio por daños que teníamos pendiente desde 2006", aseguró.

Por último, se dirigió a su hija Anna Chiara, lamentando la distancia entre ambos: “Mi hija no eligió nada de esto, ella fue un instrumento y esa es la crueldad más obscena de toda esta historia. Mi hija hoy tiene 25 años... yo me pregunto si es consciente de todo el daño que sufrió, porque solo así, siendo consciente, buscará y podrá sanar. Ojalá algún día podamos reencontrarnos”.

Fuente: Noticias Argentinas.