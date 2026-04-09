Frigerio sobre la relocalización de HIF Global: “Tomamos la noticia con prudencia, pero con alegría”

El gobernador Rogelio Frigerio se refirió a la posible relocalización de la planta de HIF Global a la que aludió en las últimas horas el intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, luego de reunirse con el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi.

“Tomamos la noticia con prudencia, pero también con alegría. Es una pelea que dimos desde el primer día”, expresó el mandatario en diálogo con medios de Concordia durante la visita que efectuó este jueves a esa ciudad.

Ante una consulta de la prensa, Frigerio aclaró que la postura del gobierno provincial no es en contra de las inversiones, sino en defensa del desarrollo sustentable. “No hay que generar empleo destruyendo el que ya existe. Una planta de esas características frente a nuestras playas no era una buena idea”, indicó, según lo reflejado por Diario Río Uruguay.

En ese sentido, el gobernador valoró la posibilidad de relocalización del proyecto y expresó: “Esperamos que se concrete y que los vecinos puedan estar tranquilos. Queremos que las inversiones lleguen, pero en condiciones adecuadas”.