Nogoyá: del 17 al 19 de abril será la XXII Expo Provincial de la Leche y la XIII Edición de la Expo Jersey

Imagen de archivo de la Expo Provincial de la Leche que se realiza en Nogoyá y que este año será del 17 al 19 de abril.

El intendente de Nogoyá, Bernardo Schneider, presidió la presentación oficial de la gran fiesta del “Oro blanco entrerriano”: se trata de XXII Expo Provincial de la Leche y la XIII Edición de la Expo Jersey que se realizó en la Casa de Entre Ríos en la Ciudad de Buenos Aires.

La iniciativa moviliza al pueblo nogoyaense en general y a las empresas lácteas y derivados, como a los tamberos y emprendedores del Departamento. La edición 2026 de la Expo Provincial de la Leche y la Expo Jersey Entrerriana contará con espacios para más de 400 actores del sector nacional y regional, 7 cabañas, 4 razas lecheras, ronda de negocios, patio gastronómico; y además se desarrollarán competencias de sabores lácteos e intervenciones culturales.

La exposición abarca las áreas industrial, comercial y ganadera, que contará con 120 puestos de empresas e instituciones del sector lechero, artesanos y emprendedores locales y foráneos.

El intendente Schneider agradeció el compromiso y apoyo de quienes participarán con sus propuestas, a los profesionales de la industria láctea, tamberos, alumnos de escuelas técnicas y destacó que “son el corazón de la Expo. Como intendente de esta ciudad que está a solo tres meses de cumplir 244 años (de su fundación) me hace feliz acompañarlos en esta fiesta, porque es la fiesta de todos los nogoyaenses”.

Por su parte Ricardo Pazo, secretario de la Producción del municipio, invitó “al mundo de la industria láctea a las charlas y capacitaciones, jura de animales, remates y otros eventos que brindaremos durante estos días. Una oportunidad única de tener la actualización al alcance de las manos y de forma directa”. El funcionario también realzó la participación de los alumnos de escuelas técnicas agrarias y la intervención de los mismos en el Concurso de Jurado Juvenil.

Schneider recalcó que “somos la cuenca lechera más importante de la provincia y la número 4 del país, así que estamos comprometidos a seguir trabajando para convertir a la Expo en una gran vidriera para cada uno de los productores y de los industriales de la ciudad, del Departamento y de la región. La Expo además es una gran vidriera para mostrar lo que es la industria y hacer conocer más la ciudad de Nogoyá”.

Entradas y espectáculos

Las entradas tendrán un valor de $ 4.000, jubilados pagarán el 50% y los menores de 12 años y personas con discapacidad tendrán entrada gratuita. Los organizadores aclararon que el viernes 17 de abril -primer día de la Expo- la entrada será gratuita.

En cuanto a la programación, se ha establecido lo siguiente:

-Sábado 18: los números musicales comenzarán a las 16

La Patota: música de cuarteto y ritmos bailables.

Lucho Quiñones y su banda: fusión de folklore y otros ritmos.

María Cuevas: música litoraleña.

Litoral Pyahú: banda de música litoraleña.

Daniela y El Ritmo: artista local y representante de la cumbia santafesina.

-Domingo 19: la propuesta musical comenzará a partir de 16:15.

Mariano Albornoz: folklorista noyoyaense de 14 años, conocido como “El amigo de los pájaros” por su habilidad para imitarlos y reconocido en el ambiente chamamecero de Entre Ríos.

Sofí Drei: música litoraleña.

Agustina Gauna: voz representativa del chamamé.

Germán Andrés (ex Trinidad): cantante de la movida tropical.

Para tener en cuenta

-Ubicación: el predio de la Sociedad Rural Nogoyá está situado en la intersección de calle Vuelta de Obligado y 16 de Julio, cercana a la Ruta 26 que une las ciudades de Nogoyá con Victoria.

-Horarios: de 8 a 21.

-Precio de la entrada: $ 4.000 en cada jornada, jubilados pagarán el 50% y en tanto que menores de 12 años y personas con discapacidad tendrán entrada gratuita. El viernes 17 la entrada será gratuita.

-Estacionamiento: el valor será de $ 2.000 y el funcionamiento estará a cargo de una institución de la ciudad.

-Habrá servicios como un patio gastronómico (empanadas, pizzas, minutas, parrilla) y un patio de picadas y cerveza artesanal a cargo de comercios y emprendedores locales.

-Sector de entretenimientos: distintos tipos de juegos infantiles y sector de artesanías, exclusivamente para emprendedores locales.

-Ambulancias y posta sanitaria para atención primaria de salud.

-Baños químicos.

Cronograma de actividades

-Martes 14 de abril: ingreso de cabañas al predio de la Sociedad Rural.

-Miércoles 15 de abril: curso de inseminación artificial parte teórica en el salón de La Ganadera, ubicado en la Ruta 26 a la altura del kilómetro 3.

-Jueves 16 de abril: curso inseminación artificial parte práctica establecimiento San Miguel.

-Viernes 17 de abril: 8:30 el corte de cintas. Apertura de la Expo Provincial de la Leche y Expo XIII Jersey entrerriana en el predio de la Sociedad Rural de Nogoyá.

9: segunda Ciencia Láctea de escuelas agrotécnicas.

14: capacitación sobre juzgamiento de animales de raza Jersey para alumnos de escuelas agrotécnicas que actuaran en el jurado juvenil.

15: jura de clasificación de las distintas razas. Categorías machos y hembras no lactantes.

18: diagnóstico de tambo y determinación de planes de mejoras basadas en la implementación de buenas prácticas lecheras.

19: disertación “Selección moderna de vacas lecheras en argentina”.

20: diagnóstico de tambo.

-Sábado 18 de abril: a las 8 será la capacitación destinada a estudiantes de escuelas agrotécnicas que participan como jurado juvenil.

9: jura de clasificación de las distintas razas lecheras de vacas en lactancias.

Elección de la gran campeona hembra de las razas Holando Argentino, Jersey, Pardo Suizo y Montbeliarde.

Elección de la campeona suprema inter razas.

Actuación del jurado juvenil de escuelas agrotécnicas.

Primer concurso regional de quesos, en el salón principal.

14:30: remate de animales.

19: Charla “Cómo crecer en lechería sin perder la esencia familiar. Liderazgo, equipo y visón de largo plazo”.

20: charla de tecnología para siembras, pulverización y presentación de drones para la ganadería.

-Domingo 19 de abril: a las 10 será el inicio del acto inaugural con desfile de los grandes campeones.