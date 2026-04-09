Con Hugo Alconada Mon continuará este viernes en Paraná el Ciclo de Charlas Periodísticas de ANÁLISIS

Con la presencia del periodista y escritor Hugo Alconada Mon (La Nación), que brindará una charla titulada “Periodismo, investigación y las reacciones del poder”, prosigue este viernes 10 de abril la edición 2026 del Ciclo de Charlas de ANÁLISIS. La actividad será a las 20 en el octavo piso del hotel Howard Johnson Mayorazgo en Paraná.

El periodista de investigación Hugo Alconada Mon atraviesa uno de sus períodos más prolíficos y peligrosos. En los últimos meses, sus investigaciones sacudieron al gobierno de Javier Milei desde distintos flancos: el caso $LIBRA, el espionaje ilegal de la SIDE y las irregularidades patrimoniales del jefe de Gabinete Manuel Adorni. En paralelo, publicó Topos, su libro más reciente, que se convirtió en un bestseller nacional. Topos (Editorial Planeta, 2025) narra la historia real de una pareja de agentes del servicio de inteligencia exterior ruso (SVR) que vivió en Buenos Aires bajo identidades falsas durante más de una década. Se hacían llamar Ludwig Gisch y María Rosa Mayer Muñoz, aparentaban ser una familia de clase media con hijos argentinos, transmitían mensajes encriptados desde una azotea de Barrancas de Belgrano y circulaban por Sudamérica y Europa con documentación apócrifa sin ser detectados.

En mayo de 2025, Alconada Mon publicó en La Nación que la Secretaría de Inteligencia del Estado aprobó un Plan de Inteligencia Nacional que habilitaba tareas de seguimiento sobre periodistas, economistas y figuras opositoras que pudieran "erosionar" la confianza en el Gobierno o "manipular" la opinión pública, en aparente violación de la Ley 25.520. La respuesta oficial fue un comunicado de negación. Pero la respuesta extraoficial fue otra: en menos de 24 horas, el periodista recibió diez intentos de hackeo a su WhatsApp, uno sobre su cuenta de X, amenazas desde cuatro números desconocidos y la inscripción de su nombre en sitios pornográficos sin su consentimiento. El gobierno de Milei evitó pronunciarse sobre los ataques.

$LIBRA y Adorni en Olivos

En el caso de la criptomoneda $LIBRA —cuyo colapso generó pérdidas estimadas en cientos de millones de dólares y más de un centenar de denuncias penales en Estados Unidos— Alconada Mon aportó uno de los datos más sensibles: la noche del viernes de San Valentín de 2025, Javier Milei, Karina Milei y Manuel Adorni estaban juntos en la Quinta de Olivos mientras se producía un intenso ida y vuelta de llamadas con el trader Mauricio Novelli, nexo entre el entorno presidencial y los organizadores del esquema. El posteo que lanzó el token fue publicado al minuto siguiente de una de esas comunicaciones. "Adorni habla y caen presos todos", sintetizó el periodista en una frase que recorrió la agenda mediática.

Más recientemente, Alconada Mon reveló —mediante un simple pedido de información al Registro de la Propiedad Bonaerense— que la esposa de Adorni figura como titular de una casa en el country Indio Cuá Golf de Exaltación de la Cruz desde noviembre de 2024, propiedad que el jefe de Gabinete omitió en su declaración patrimonial ante la Oficina Anticorrupción. El dato se sumó a una serie de irregularidades bajo investigación judicial: viajes en jet privado, contratos del Estado con la consultora de su cónyuge y financiaciones de propiedades por parte de jubiladas y de una comisaria retirada. La causa tramita en Comodoro Py ante el fiscal Pollicita y el juez Lijo.

Alconada Mon será presentado por el periodista Osvaldo Bodean, oriundo de Colón pero con residencia y reconocido trabajo profesional en la ciudad de Concordia, en las últimas décadas.

Ciclo 2026

El ciclo de harlas se inició la semana pasada, con Reynaldo Sietecase (Radio con Vos y Ahora Play).

El 23 de mayo, en tanto, será el turno de Mariel Fitz Patrick (Infobae) y Hernán Capiello (La Nación) que hablarán de “Justicia, poder y política”.

Luego, el 19 junio, Germán de los Santos (La Nación) llegará para presentar su libro Niños sicarios.

Ya en julio, será el turno de los periodistas Miguel Wiñazki (Clarín) y de Carlos Ares (columnista de Perfil, conductor de Radio Ciudad y fundador de La Maga y del instituto de periodismo TEA). Ambos desarrollarán el tema El periodismo y la necesidad de volver a las fuentes. Y en agosto llegará Facundo Pastor (América TV y radio La Red) para presentar su nuevo libro "El cuerpo de Perón".

Como es habitual desde hace más de una década, la agenda del ciclo se extenderá hasta fin de año.

Las charlas se realizan en el Hotel Howard Johnson Mayorazgo, organizadas por ANÁLISIS, Canal 9 Litoral y Radio Plaza, con entrada libre y gratuita.