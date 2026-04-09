Nacha Guevara contra Diputados por la aprobación de la Ley de Glaciares: “No tienen perdón"

La prestigiosa actriz Nacha Guevara expresó su malestar por la aprobación de la reforma de la Ley de Glaciares que se realizó el pasado 8 de abril en la Cámara de Diputados. En un mensaje que publicó en sus redes sociales, apuntó contra los funcionarios y señaló que “no tienen perdón”.

Guevara forma parte de la larga lista de personajes del espectáculo que se manifestaron en contra de la ley, junto a Érica Rivas y Ricardo Darín.

“Hoy 8 de abril votan la vergonzosa ley de Glaciares … tristeza total”, escribió la actriz en un descargo que publicó en su cuenta de Instagram.

En el video, se muestra a ella sentada en lo que parece la sala de su hogar: “Hoy estoy muy enojada. Y quiero decirles algo a los que hoy aprueben la Ley de Glaciares”, comenzó.

“Cuando pase el tiempo y se estén muriendo de alguna enfermedad terminal, tal vez... les deseo que recuerden este día en que levantaron la mano”, apuntó. "Porque lo que hacen hoy, cuando aprueban esta ley, no tiene perdón. Miren que hacen cagadas ustedes, ¿eh? Pero esta... esta no tiene perdón", expresó su enojo con el resultado del debate.

En la misma línea, etiquetó a los movimientos que están en contra de la reforma, Greenpeace y Activa Congreso, como también a la propia institución Congreso Argentina.

Fuente: Noticias Argentinas.