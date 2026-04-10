Continúa la programación del Cineclub Noble con invitados especiales

El ciclo Noches de Transilvania / Citas con los vampiros es organizado por el Instituto Autárquico Audiovisual (Iaaer) con apoyo de La Vieja Usina y Enersa. Este viernes 10 de abril a las 20 se proyectará El día trajo la oscuridad, de Martín Desalvo. Será en la Sala Noble, ubicada en calle Matorras 861, en la ciudad de Paraná.

Con esta proyección finaliza la temática vampiresca y al igual que en todo el ciclo, se sumará la instalación site specific / mix media "Lo eterno...", del artista visual Mana Ríos.

El día trajo la oscuridad (2013) es una película argentina de suspenso y terror psicológico dirigida por Desalvo que explora el mito del vampirismo desde una perspectiva íntima y minimalista.

La historia se sitúa en un pequeño pueblo azotado por un extraño brote de rabia. Virginia, la protagonista, vive allí con su padre, quien debe ausentarse para ayudar a un familiar cuya hija está muriendo. Ella queda sola en su aislada casa de campo cuando llega sorpresivamente su prima Anabel, quien presenta síntomas extraños: está debilitada, afiebrada y, misteriosamente, duerme durante el día y se desvela por la noche. La convivencia se vuelve agobiante entre sospechas, sueños enrarecidos y la falta de comunicación con el exterior.

Noches de Transilvania / Citas con los vampiros tuvo cinco funciones a sala llena, tanto en la Sala Noble como en La Vieja Usina. Comenzó a principios de marzo y sumó música en vivo, arte visual, e invitados especiales que participaron de las presentaciones de cada película. De esta forma, la Secretaría de Cultura de la provincia sigue trabajando para promover el acceso de la ciudadanía al arte y los espacios de cultura entrerrianos.

La entrada será libre y gratuita.