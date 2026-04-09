Concordia recibirá desde este viernes al Turismo Pista para su tercera fecha

Del viernes al domingo habrá actividad en al autódromo de Concordia.

El autódromo de Concordia recibirá al Turismo Pista con sus tres Clases: 1, 2 y 3. La actividad en el Auto Moto Club de la Capital Nacional del Citrus será válida por la tercera fecha de la temporada 2026

La acción comenzará el viernes con dos tandas de entrenamientos y la primera clasificación para las Clase 1 y 2; seguirá el sábado con clasificación y entrenamientos para todas las divisiones y series (Clase 1 y 2); el domingo será el turno de las series de la Clase 3 y las finales para las tres divisionales.

Cabe destacar que Matías Canapino (C3), Santiago Lantella (C2) y Nicolás Benito (C1) son los últimos ganadores en el trazado concordiense.

Novedades entre los pilotos

La Clase 1 confirmó dos nuevos nombres en las últimas horas: Marcos Larreguy vuelve tras su paso en 2025, con el mismo Fiat Uno y atendido por el equipo de Diego López. La motorización estará a cargo de la familia Perugini.

Por otro lado y con la misma marca, Marcos Maceira hará su estreno a nivel nacional tras una gran trayectoria zonal. Contará con la atención del AP Racing de Alejandro Paz y los motores serán con trabajo por equipo. La unidad que adquirió el piloto Carlos Casares es la misma que utilizó Sebastián Cipres.

Francisco Coltrinari y Ramiro Goenaga ya habían confirmado su presencia en la Clase 3, mientras que Emiliano González y Francisco Calo hicieron lo propio para la divisional intermedia.

Uno de los principales protagonistas será Federico Hermida Alonso, quien llega a Concordia con el impulso de su reciente victoria en Toay y como líder del campeonato en la Clase 3. En tanto, en la Clase 1, el puntero es William Bull, mientras que en la Clase 2 lidera Matías Claper.

Los regresos que tendrá la Clase 3 en Concordia

Además, la fecha contará con regresos destacados, como el de Alejandro Martínez en Clase 3 a bordo de un Toyota Etios, y la reaparición de Ricardo Saraco (Ford Ka) en la Clase 2, lo que suma atractivo a la competencia.

Cabe recordar que la última presentación en el trazado pampeano dejó como ganadores a William Bull en Clase 1, Alejo Cravero en Clase 2 y el propio Hermida Alonso en Clase 3, resultados que marcaron el panorama actual de los campeonatos.

El fin de semana automovilístico se completará con la presencia del Turismo Carretera 2000, que disputará su tercera fecha de la temporada 2026. La categoría llegará con novedades, entre ellas la incorporación de un nuevo piloto y equipo, reafirmando su crecimiento dentro del automovilismo nacional, consigna Uno.

Calendario de actividades