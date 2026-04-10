Torneo Apertura: en Córdoba, Belgrano y Aldisivi abrirán el capítulo 14

Belgrano recibirá a Aldosivi con la premisa de recuperar la senda de la victoria en el Torneo Apertura.

Belgrano y Aldosivi se enfrentarán, desde las 21, en el Estadio Julio César Villagra por la fecha 14 del Torneo Apertura 2026 de Primera División. El Pirata tuvo un buen arranque, pero acumula tres partidos sin victorias, incluida la goleada frente a River en el Monumental, y quiere recuperarse ante un Tiburón que todavía no ganó en el campeonato. El partido será controlado por Daniel Zamora.

El equipo cordobés fue uno de los animadores durante gran parte del campeonato, pero en las últimas fechas perdió terreno, y llega a este partido habiendo conseguido un punto de nueve posibles, producto de empatar sin goles el clásico con Talleres, y perder 2-1 con Racing y 3-0 ante River.

Los dirigidos por Ricardo Zielinski marchan quintos en la Zona B con 19 puntos, a siete del líder Independiente Rivadavia, quieren recuperarse en Córdoba y no perderle pisada a los primeros puestos en la clasificación a octavos de final.

Por su parte, Aldosivi se encuentra en crisis y no puede arrancar en el Apertura. El Tiburón todavía no ganó en el torneo y ni siquiera la llegada de Israel Damonte, reemplazante de Guillermo Farré como entrenador, le pudo cambiar la cara al equipo.

FORMACIONES

BELGRANO

Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Alexis Maldonado, Lisandro López, Federico Ricca; Emiliano Rigoni, Adrián Sánchez, Franco Vázquez, Ramiro Hernándes o Juan Velázquez; Lucas Zelarayán, Nicolás Fernández o Lautaro Gutiérrez. DT: Ricardo Zielinski.

ALDOSIVI

Axel Werner; Rodrigo González, Santiago Moya o Néstor Breitenbruch, Joaquín Novillo, Fernando Román; Roberto Bochi, Franco Leys, Martín García; Alejandro Villarreal, Agustín Palavecino y Juniors Arias. DT: Israel Damonte.

Árbitro: Daniel Zamora. VAR: Leandro Rey Hilfer. Cancha: Belgrano. Hora: 21 (TNT Sports).