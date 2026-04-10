Daniel Mecca trae a Paraná una propuesta para descubrir el universo de Jorge Luis Borges

El espacio cultural Casa Encendida será la sede de una propuesta denominada "La experiencia de Borges", encabezada por el escritor y gestor cultural Daniel Mecca, este viernes 10 de abril a partir de las 19. La cita tendrá lugar en el espacio ubicado en calle Andrés Pazos 179 de la ciudad de Paraná, donde se propone un acercamiento al universo literario borgeano a través de la conversación, la interpretación musical y elementos teatrales.

La jornada propone desmitificar la figura del autor de El Aleph. La actividad plantea un recorrido por el laberinto de textos del autor, buscando generar nuevos sentidos y zonas de análisis, tanto para quienes hayan leído algo de su obra como para los que no.

La dinámica del encuentro consistirá en armar un terreno de divulgación cultural performática. La intención de Daniel Mecca es transformar la lectura de Borges en una experiencia vivencial, utilizando herramientas de la comunicación y el arte para demostrar la vigencia del autor en la cultura actual. En este sentido, el evento se promociona con la convicción de que la mejor forma de salir del laberinto borgeano es precisamente quedándose en él para abordar y descubrir sus múltiples facetas.

Sobre Daniel Mecca

Cuenta con una trayectoria diversa que lo posiciona como uno de los principales divulgadores de la obra de Borges en la actualidad. Nacido en Buenos Aires, es escritor, poeta, docente y gestor cultural egresado de TEA. Su carrera periodística incluye el paso por los medios de prensa más importantes de Argentina y fue distinguido en 2018 con el primer premio Adepa en la categoría Cultura e Historia. Además, cursó estudios de ingeniería en la UTN y una maestría en Crítica y Difusión de las Artes en el IUNA. Es el creador y director del festival BorgesPalooza, del newsletter Poesía por WhatsApp y del podcast El resto es literatura, además de organizar el BorgesTour, una caminata guiada por los rincones de Buenos Aires vinculados a la vida del escritor.

La labor docente de Mecca se desarrolló en instituciones como la UBA, la UNA y la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, donde dictó clases de periodismo y seminarios específicos sobre literatura.

Su producción bibliográfica es extensa e incluye los libros de poesía Ahorcados en la felicidad, Lírico, Haikus periodísticos, Música de incendios, Troya, aparta de mí este cáliz, Las armas y las letras y Ahora: Apocalipsis. También es autor de la novela Aira o muerte y de los ensayos Borges, la gran bestia pop de la literatura argentina y Es todo verso: centro de atención al poeta.

En su formación se destaca también el estudio de instrumentos musicales como la guitarra, el piano y la trompeta, elementos que integra en sus presentaciones escénicas como Borge's Jazz, estrenada en el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires.

La entrada será libre y gratuita.