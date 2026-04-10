Básquet asociativo: Ciclista le ganó Olimpia y amplió su invicto

Ciclista ganó por quinta vez seguida y se afinzó en lo más alto del Torneo Apertura de la APB.

Ciclista consiguió una muy importante victoria al derrotar a Olimpia de local por 75 a 70 en uno de los partidos más relevantes de la quinta fecha del Torneo Apertura de la Asociación Paranaense de Básquet. El elenco de Mariano Passadore superó con creces un examen muy complicado atento a que enfrente estaba un rival de experiencia y que se armó para ir por el título.

Patricio Jacob con 16 puntos fue el máximo artillero del ganador, bien secundado por Tobías Caraballo con 15, Juan Schmidt con 14 y Enzo Passadore con 12. En el Azulgrana, en tanto, Hugo Cuello anotó 15 tantos y Nicolás Agasse otros 13 puntos.

Después de un inicio parejo y con Olimpia algo mejor que el dueño de casa, fue el Verde quien tuvo la primera gran reacción de la noche. En el segundo cuarto metió un parcial de 25 a 15 que no solo le dio la chance de pasar al frente en el tanteador, sino entender claramente cuál era el camino correcto como para dominar las acciones. Defensa fuerte, agresividad y ofensiva con determinación, las claves del éxito.

El complemento volvió a ser parejo y de rachas. Ciclista entró al último cuarto con una luz de 57 a 49. Olimpia intentó revertirlo, pero no pudo ni tampoco Ciclista lo dejó. Con personalidad, el local se sostuvo en ganador y sumó un nuevo e importante festejo.

Cicli no solo sigue como único puntero del certamen sino que además sacó una luz importante para ilusionarse con quedarse con el número uno de la fase regular, señala Paraná Deportes.