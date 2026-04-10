Zampedri analizó la derrota de la ‘U’ ante Boca: “Lamentamos no sumar”

Fernando Zampedri, capitán de la U Católica, se lamentó por la derrota frente a Boca.

En el arranco de la Copa Libertadores 2026, Universidad Católica afrontó de local una dura derrota ante Boca Juniors, fue 2 a 1 para el elenco conducido por Claudio Úbeda. El jugador y goleador entrerriano que milita en la U, Fernando Zampedri, analizó lo que dejó este resultado negativo.

“Fue un buen partido, intenso, contra un gran rival. Lamentamos no poder sumar. Tenemos un buen descanso ahora. Después hay que pensar en el torneo local, donde tenemos que sumar puntos también”, lamentó el delantero y referente de los Cruzados.

Y agregó: “Nos queda la sensación de que pudimos empatarlo”. Porque sobre el final, su equipo descontó y fue a la carga de un empate que no pudo llegar.

Una gresca en pleno partido

Apenas a los seis minutos, Marcelo Weigandt cometió una fuerte infracción sobre Justo Giani, ex jugador de Patronato, lo que provocó el inmediato reclamo de sus compañeros al árbitro Gustavo Tejera.

Acto seguido, Adam Bareiro intentó retirar a Giani del campo de juego —quien había sufrido un corte en la canilla—, acción que desencadenó el enojo de los futbolistas locales. El entrerriano Fernando Zampedri empujó a Bareiro y Leandro Paredes intervino en su defensa. Otro que reaccionó fue el ex Boca Juniors, Gary Medel, sumándose a una trifulca que involucró incluso a los suplentes.