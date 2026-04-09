Etcheverry exigió al máximo a Alcaraz, pero cayó en tres sets y le dijo adiós a Montecarlo

El platense cayó en tres sets y ya no quedan argentinos en el Masters 1000 de Montecarlo.

Tomás Etcheverry exhibió un nivel de élite frente a Carlos Alcaraz, el máximo favorito y campeón defensor, quien debió recurrir a su mejor versión para sellar el pase a cuartos de final tras dos horas y 23 minutos de juego. El tenista argentino cayó por 6-1, 4-6 y 6-3 y se despidió del Masters 1000 de Montecarlo, que se disputa sobre polvo de ladrillo.

El inicio del partido sugirió una jornada de trámite rápido para el español. Alcaraz impuso condiciones de entrada, quebrando el servicio del argentino en tres oportunidades para llevarse la primera manga por un contundente 6-1. Sin embargo, lejos de amedrentarse, Etcheverry —que venía de eliminar a Grigor Dimitrov y Térence Atmane— ajustó su estrategia y comenzó a lastimar con su derecha.

En el segundo set, el platense capitalizó dos quiebres tempranos para colocarse 4-1 arriba. Pese a los intentos de Alcaraz por recuperar el terreno, Etcheverry sostuvo la presión y cerró el parcial por 6-4, forzando un set definitivo que mantuvo en vilo a los espectadores. En la instancia final, la jerarquía del murciano fue determinante: un quiebre prematuro le permitió tomar una ventaja de 3-0 que administró con solidez hasta el 6-3 definitivo.

Con esta victoria, Alcaraz deberá medirse en la próxima ronda ante el kazajo Aleksandr Bublik (8°), quien superó al checo Jiri Lehecka en sets corridos. El cuadro de los ocho mejores se completa con otros nombres de peso: Jannik Sinner (2°) avanzó tras derrotar a Tomas Machac por 6-1, 6-7 y 6-3, y ahora enfrentará al canadiense Félix Auger-Aliassime (6°), beneficiado por el retiro de Casper Ruud.

La nota destacada de la jornada la dio el brasileño Joao Fonseca, quien alcanzó sus primeros cuartos de final en un Masters 1000 tras vencer con autoridad al italiano Matteo Berrettini por 6-3 y 6-2.