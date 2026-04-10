Pipo Pescador regresa a Gualeguaychú para celebrar sus 80 años

El cantautor, escritor y referente de la cultura argentina, Enrique Fischer, conocido como Pipo Pescador, retornará a su ciudad natal para celebrar sus 80 años de vida. La cita tendrá lugar este viernes 10 de abril a las 20:30 en el Complejo Cultural Magnasco, institución que organiza esta velada especial para homenajear la trayectoria de quien es considerado uno de los precursores del género infantil en el país.

El encuentro busca celebrar el natalicio del artista, quien actualmente reside en Alemania, y formalizar su vínculo con la institución a través de la entrega de una Designación Honorífica y la exhibición de objetos personales que el propio Pipo donó al patrimonio del Magnasco para su resguardo y exposición pública.

La jornada se desarrollará con una charla abierta, que luego dará lugar al intercambio con el público y las interpretaciones musicales en vivo.

El periodista y abogado Darío Carrazza será el encargado de moderar un diálogo en el que se repasarán los hitos de la carrera de Fischer, desde sus inicios en los jardines de infantes de La Plata hasta su consagración internacional.

La parte musical contará con la participación de Lucio Salinsky en piano y la voz de Mercedes Barel Ledri, encargados de interpretar las piezas del cancionero del homenajeado. Luego, el propio Pipo Pescador tendrá su momento para sentarse el el piano y compartir algunas de sus creaciones con el público.

Nacido en abril de 1946 el seno de una familia de alemanes del Volga, Fischer adoptó su apellido artístico como una traducción literal de su apellido original. Su carrera despegó a principios de la década del 70 con el debut en el auditorio Río de la Plata y la posterior película Luces de mis zapatos, que lo llevó a ser el autor de clásicos como El auto de papá, canción que recorrió el mundo hispanohablante.

A lo largo de los años, su labor fue reconocida con varios galardones, incluyendo dos Premios Konex, el Premio Ace y la distinción de Personalidad Destacada de la Cultura. Además de su faceta artística, Fischer publicó libros como María Caracolito.

El evento en el Magnasco representa también un reencuentro con sus raíces tras años de residencia en Eberbach, Alemania, donde el artista continúa vinculado a la música a través del tango y la milonga.

Las entradas para esta función tienen un valor de $5.000 para el público general y $3.000 para los socios de la institución, pudiendo adquirirse de forma anticipada a través del WhatsApp 3446 412935.