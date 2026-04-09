Un principio de incendio afectó un galpón de pollos en Colonia Santa María

El principio de incendio en granja avícola generó daños en un galpón con unos 12 mil pollitos en Colonia Santa María, en jurisdicción de San Justo, departamento Uruguay, cerca de la Escuela Rural N° 12. El hecho se registró alrededor de las 12:15 y fue controlado por bomberos voluntarios.

Según fuentes policiales, el fuego se inició a partir de un problema en una campana de energía eléctrica, lo que provocó que las llamas se expandieran rápidamente sobre la viruta de madera recientemente colocada en el piso del galpón.

El jefe de la comisaría de San Justo, Luciano Stahler, explicó a Elonce que “el principio de incendio se produjo, debido a que la viruta de madera era nueva y el cortocircuito en la pantalla hizo que tomara fuego”.

Daños y evaluación de pérdidas

El incendio ocasionó daños materiales y afectó a una cantidad aún no determinada de aves. “El incendio provocó daños materiales y también en muchos de los pollitos que estaban en el lugar”, señaló el comisario.

En ese sentido, indicó que serán los responsables de la empresa y los peritos quienes determinarán la mortandad de los animales. La granja pertenece a la firma Tres Arroyos, cuyos especialistas intervinieron tras el siniestro.

Stahler detalló que “se prendieron fuego cuatro o cinco palos” y aclaró que la estructura general del galpón no sufrió daños de gran magnitud, aunque el fuego se propagó rápidamente por el piso debido al material inflamable.

Intervención de bomberos

En el lugar trabajaron dotaciones de Bomberos Voluntarios de San Justo y de Pronunciamiento, que lograron contener el foco ígneo y evitar que se extendiera a otros sectores de la granja.

El comisario explicó que, al momento de la llegada de los equipos de emergencia, los propietarios ya intentaban apagar el fuego. “Cuando los bomberos estaban llegando, la familia estaba intentando apagar el fuego y Bomberos terminó de sofocarlo”, concluyó.