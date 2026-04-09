Consejero comunal de La Picada renunció a cobrar por la crisis y la caída de fondos

La Comuna de La Picada, en el departamento Paraná, informó la decisión del consejero comunal Julio Morales de renunciar al cobro del reconocimiento de gastos que percibe por su función, en un contexto de recorte de fondos provinciales.

Según se comunicó oficialmente, la medida fue adoptada “en el marco de la reducción de los fondos provinciales”, y fue notificada por el propio Morales al Ejecutivo Comunal, a cargo de Sebastián Ríos.

Según registró ANÁLISIS, la nota presentada el pasado 30 de marzo, en la que el consejero fundamenta su decisión: “Esta decisión responde estrictamente a la compleja situación económica que atravesamos en este 2026. El recorte presupuestario derivado de la reciente elevación a categoría de Comunas de 23 Juntas de Gobierno, exige de nosotros un ejercicio de austeridad y responsabilidad institucional. Considero que, en este contexto, los recursos deben priorizarse para garantizar los servicios esenciales y el bienestar de nuestros vecinos”.

Desde la comuna destacaron el gesto en medio de un escenario económico adverso, atravesado por la disminución de recursos a municipios y comunas.