Romero: “El ordenamiento territorial es una herramienta clave para mejorar la vida de nuestras comunidades”

La diputada María Elena Romero (JxER-Feliciano), destacó el trabajo de la Comisión de Asuntos Municipales y Comunales dado que este miércoles, la Cámara de Diputados trató nueve proyectos con dictamen favorable del grupo parlamentario que preside, vinculados a límites comunales. “El ordenamiento territorial es una herramienta clave para mejorar la calidad de vida de nuestras comunidades”, remarcó.

Fue en el marco de la 3º sesión ordinaria del 147º Periodo Legislativo de la Cámara baja. “Abordamos un conjunto de expedientes que, aunque en apariencia puedan leerse como cuestiones técnicas vinculadas a la delimitación territorial, en realidad expresan una decisión profundamente política. Estamos tratando normas que establecen con precisión los límites jurisdiccionales de distintas comunas de nuestra provincia, y con ello, estamos ordenando el territorio, fortaleciendo instituciones y dando respuestas concretas a nuestras comunidades”, destacó la legisladora.

“No se trata simplemente de trazar líneas en un mapa -diferenció-. Cada límite que se define representa una comunidad que busca reconocimiento, organización y herramientas para su desarrollo. La delimitación jurisdiccional es, en este sentido, una condición básica para el ejercicio pleno de derechos, para la planificación local y para la construcción de ciudadanía”.

Romero señaló que “durante años, en distintos puntos de Entre Ríos, han existido zonas con indefiniciones territoriales o superposición de jurisdicciones. Estas situaciones generaron dificultades concretas: problemas en la prestación de servicios, incertidumbre administrativa, obstáculos para la inversión pública y, en definitiva, desigualdades que impactan directamente en la vida cotidiana de nuestros vecinos”. “Por eso, estos proyectos que cuentan con dictamen favorable deben ser entendidos como parte de una política pública de ordenamiento territorial”, planteó.

Comuna por comuna

“En el caso de la Comuna Yeso Oeste, en el departamento La Paz, se establecen límites claros tomando como referencia elementos naturales vitales como el cauce del Arroyo Feliciano, el Arroyo las Achiras y el Arroyo del Yeso. Estos hitos geográficos organizan el territorio y le otorgan previsibilidad institucional”, señaló.

“Del mismo modo, la Comuna de La Providencia encuentra en esta norma una definición precisa de sus linderos, integrando la Ruta Provincial Nº A03 y los históricos cauces del Arroyo Alcaraz y el Arroyo Hernandarias en una estructura coherente que permite mejorar su gestión y articulación con localidades vecinas”, acotó.

“Este ordenamiento vital se refleja también en el departamento Nogoyá, donde estamos demarcando los territorios de la Comuna Justo José de Urquiza y la Comuna Crucesitas Tercera. A partir de hoy, la traza de la Ruta Provincial N° 43 y arroyos como el Nogoyá y el Arroyo de las Piedras dejarán de ser meras referencias geográficas para convertirse en las fronteras legales y seguras de su autonomía”, agregó.

“Lo mismo ocurre en el departamento Federación con la Comuna Santa María y Las Margaritas, delimitada ahora con absoluta exactitud por el cauce del Arroyo Torres y la Ruta Provincial N° 2, abrazando además el Río Mocoretá que sella nuestro límite provincial con Corrientes”.

“Quiero hacer una mención especial a la Comuna de La Esmeralda, en el departamento Feliciano, al que orgullosamente represento. Allí, esta delimitación trazada sobre el cauce del Río Guayquiraró, el Arroyo Chilcalito y el Arroyo Feliciano no solo ordena el territorio, sino que reconoce la identidad de una comunidad que ha construido su desarrollo con esfuerzo y compromiso”, apuntó.

La diputada consideró que “en el Norte entrerriano, donde las distancias y las condiciones estructurales imponen desafíos adicionales, estas definiciones son fundamentales para garantizar la presencia del Estado”.

También hubo proyectos correspondientes al departamento Gualeguay, “con Estación Lazo y la Comuna 5to Distrito, así como Mojones Sud Los Algarrobos en Villaguay, avanzan en este mismo sentido: dar claridad y fortaleza institucional”.

“Estación Lazo encuentra su marco de acción delimitado por el Río Gualeguay, el Arroyo Clé y la Ruta Nacional N° 12”.

“El 5to Distrito consolida su espacio entre la Ruta Provincial N° 13 y el cauce del Arroyo Nogoyá”.

“Por su parte, Mojones Sud Los Algarrobos abraza su identidad a través del cauce del Río Gualeguay y la traza de la Ruta Nacional N° 127”.

La legisladora de Feliciano sostuvo que “cada uno de estos casos demuestra que el ordenamiento territorial es una herramienta clave para mejorar la calidad de vida de nuestras comunidades”.

“Es importante remarcar que no estamos ante una discusión meramente jurídica. Estos proyectos deben ser leídos como políticas públicas que fortalecen la autonomía de nuestras comunidades. Una comuna con límites definidos puede planificar, gestionar recursos, proyectar obras y representar mejor a sus vecinos. En cambio, la indefinición debilita la acción del Estado local”, añadió.

Señaló que “la autonomía no es un concepto abstracto. Se construye con decisiones concretas como estas. Se construye dando certezas, delimitando responsabilidades y garantizando que cada nivel de gobierno pueda ejercer plenamente sus competencias. En este sentido, estos expedientes contribuyen directamente a fortalecer nuestra democracia desde su base territorial. También es justo reconocer el trabajo articulado que permitió llegar a estos dictámenes favorables. Aquí hubo intervención de equipos técnicos, autoridades locales y un compromiso institucional de esta Legislatura para avanzar en soluciones que, aunque muchas veces no sean visibles en el corto plazo, son fundamentales para el desarrollo a largo plazo”.

Finalmente, destacó “la decisión política del gobernador Rogelio Frigerio de reconocer la importancia estratégica de estas definiciones. Porque entender el valor del ordenamiento territorial y del fortalecimiento comunal es apostar a una provincia más equilibrada, más integrada y con mayor capacidad de desarrollo local. Esa mirada es la que hoy nos permite avanzar con responsabilidad y visión de futuro”.