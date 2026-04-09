Buscan a una joven que salió de Concepción del Uruguay con destino a San José y nunca llegó

La Policía de Entre Ríos solicita colaboración de la comunidad para dar con el paradero de Eugenia Adelina González, de 17 años, quien se encuentra ausente desde este miércoles.

Según se informó oficialmente, la joven se habría trasladado en horas de la mañana desde el Hogar Remedios de Escalada de Concepción del Uruguay hacia la Residencia Socio Educativa de Pre Egreso “Sonia Tarabini”, ubicada en San José, pero no llegó a destino.

El pedido de localización se enmarca en actuaciones iniciadas en la Comisaría de Minoridad, donde se radicó la denuncia por su ausencia y el desconocimiento de su paradero.

De acuerdo a la descripción brindada por la Policía a El Entre Ríos, al momento de ausentarse vestía pantalón de jeans, campera negra, zapatillas negras y llevaba una mochila. Es de contextura robusta, tez morena, tiene cabello largo ondulado de color negro -que llevaba recogido-, ojos marrones y una altura aproximada de 1,67 metros.

Desde la fuerza se solicita que cualquier información que pueda contribuir a la investigación sea comunicada de inmediato a la dependencia policial más cercana o a los siguientes números telefónicos: Comisaría de Minoridad y Violencia Familiar (03442-430895) o Comando Radioeléctrico (03442-422222 o línea gratuita 101).