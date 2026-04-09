Intendente de Valle María advierte caída real de la coparticipación: “Perdimos más de 90 millones”

El intendente de Valle María, Mario Sokolovsky, puso el foco en el deterioro de los ingresos municipales por coparticipación y advirtió que, aunque el municipio mantiene el equilibrio fiscal, la caída real de recursos ya condiciona la proyección de obras.

En ese marco, el jefe comunal participó días atrás de un encuentro de intendentes vecinalistas en Colón, donde analizaron la situación financiera de los municipios y acordaron solicitar una reunión con el gobernador Rogelio Frigerio para plantear las dificultades actuales.

Las declaraciones fueron realizadas en el programa Un martillo para darle forma, de Radio Plaza, donde Sokolovsky detalló con cifras concretas el impacto de la coparticipación nacional en las arcas locales.

“En el primer bimestre de 2025 recibimos 360 millones de pesos y en el primer bimestre de 2026, 384 millones. Se incrementó un 7%, cuando la inflación fue de un 30%. Entonces, ahí perdimos 90, 92 millones de pesos”, explicó el intendente, marcando la fuerte pérdida en términos reales.

El jefe comunal remarcó que “es muchísimo” y que esa merma “se traduce en menos recursos”, aunque aclaró que por el momento no se han resentido servicios esenciales. “No he tenido que recortar nada, los servicios se siguen prestando, los talleres deportivos y culturales se sostienen todos, los aportes a salud y educación se sostienen”, sostuvo.

Sin embargo, advirtió sobre el impacto a mediano plazo: “No me permite seguramente proyectar alguna obra o concretar algo que, por falta de ese recurso, no se pueda realizar”. En esa línea, señaló que si la tendencia se mantiene “se va a traducir en alguna obra que teníamos prevista que no podremos realizar claramente”.

Sokolovsky enmarcó esta situación en un problema estructural que, según dijo, se arrastra desde hace años: “Los municipios somos la primera trinchera donde llegan los reclamos y nos venimos haciendo cargo de cosas que corresponderían a la provincia, como educación, salud y seguridad”.

“Esto no es de ahora, no es de esta gestión provincial. Lo vengo conversando desde mi gestión anterior y tampoco se lograba revertir”, afirmó, y agregó que actualmente “no estamos mejor ni peor, estamos igual o quizás con algunas necesidades más acentuadas”.

En relación al funcionamiento del municipio, destacó que Valle María mantiene una situación financiera ordenada: “Seguimos con superávit, con algún ahorro y con alguna obra proyectada”, e incluso aseguró que cuentan con “más de dos sueldos o casi tres sueldos en ahorros”.

No obstante, volvió a insistir en la necesidad de mayor acompañamiento: “Si la provincia nos ayuda, podríamos avanzar con obras importantes como los talleres de la escuela técnica, donde el municipio puede aportar la mano de obra”.

Por último, confirmó que los intendentes vecinalistas ya solicitaron una audiencia con el gobernador: “Tenemos un excelente diálogo y probablemente la reunión sea durante abril”, indicó. Allí buscarán plantear, entre otros puntos, el impacto de la caída real de la coparticipación en los municipios entrerrianos.