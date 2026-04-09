Michel advirtió que el proyecto de Sturzenegger "aumenta la presión impositiva sobre cooperativas y mutuales"

El diputado nacional Guillermo Michel criticó la iniciativa que impulsa el ministro Federico Sturzenegger en el Congreso Nacional. “Actualmente rige una exención sobre los edificios y construcciones de las cooperativas que el proyecto busca derogar por lo que se incrementará el capital (base imponible) y subirá la presión impositiva sobre este sector”, explicó._

A través de su canal en la red social X, Michel señaló: “¿Qué gravamen pagan las cooperativas en la actualidad?: a) gravamen sobre los capitales de las cooperativas (artículo 6º de la ley 23.427); b) contribución especial sobre el capital de cooperativas y mutuales que desarrollen actividades financieras y de seguros (artículos 1º y 2º de la ley 27.486). El capital (base imponible) se determina de la diferencia entre el valor de los bienes del activo y del pasivo atribuible a los mismos”.

En ese sentido, puntualizó que “en la actualidad rige una exención sobre los edificios y construcciones de las cooperativas que está dada por el inciso b) del artículo 5º de la ley 11.380 del año 1926”.

Y aseveró: “La ley de “hojarasca” deroga este artículo 5º de dicha ley y, de esta manera, se deja sin efecto la exención. Consecuentemente se incrementará el capital (base imponible) de las cooperativas y mutuales y subirá la presión impositiva sobre este sector”.

“En nuestra provincia las cooperativas agrícolas son actores claves del desarrollo productivo generando valor agregado y empleo de calidad. Además de los problemas que enfrentan actualmente en materia de costos y apertura de importaciones, con este proyecto el gobierno sigue golpeando a nuestros productores y economías regionales”, expresó.