Concepción del Uruguay: Granja Tres Arroyos propone reducir la semana laboral a cuatro días

En el marco de una audiencia realizada en la Secretaría del Trabajo, Granja Tres Arroyos presentó una propuesta que implica cambios en la organización laboral de su planta en Concepción del Uruguay.

Según expusieron los representantes legales, la firma avícola dejará de faenar los días lunes a partir del próximo 13 de abril, lo que reducirá la actividad a cuatro jornadas semanales.

Como parte del esquema planteado, la empresa indicó que los lunes no trabajados serán abonados al 65 por ciento, bajo una modalidad no remunerativa. Esto significa que dichos pagos no se incorporarán al salario básico ni impactarán en conceptos como aguinaldo, vacaciones o aportes previsionales.

En paralelo, la compañía confirmó que se hará cargo del pago de los tres días caídos durante el conflicto reciente, uno de los principales reclamos de los trabajadores.

La propuesta fue recibida por los representantes sindicales de los gremios de la Alimentación y la Carne, quienes adelantaron que será puesta a consideración en una asamblea. Allí, los trabajadores definirán si aceptan o rechazan las condiciones planteadas por la patronal, en un contexto de tensión e incertidumbre sobre la continuidad laboral y el nivel de ingresos.

(Fuente: La Pirámide)