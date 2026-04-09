Empresario entrerriano evitó declarar en el juicio por los Cuadernos de las Coimas

El empresario entrerriano Mario José Maxit (director comercial de Isolux Ingeniería S.A.) optó por abstenerse de declarar este jueves durante su indagatoria en el juicio oral por la denominada Causa Cuadernos de las Coimas, que se desarrolla en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°7 de Buenos Aires.

La audiencia se dio en el marco de la reanudación del proceso, que volvió a tomar impulso el martes 7 de abril con la convocatoria a declarar de empresarios y exfuncionarios. En ese contexto, este 9 de abril fue el turno de Maxit, pero evitó hacer uso de la palabra y responder preguntas a fiscales y defensores. Al entrerriano la Fiscalía le endilga el delito de partícipe necesario de un cohecho activo.

Además del entrerriano, según consignó La Nación, también optaron por no prestar declaración indagatoria los empresarios Alberto Ángel Padoán, Miguel Ángel Marconi y César Arturo de Goycoechea, junto al exfuncionario de Vialidad Sergio Hernán Pasacantando.

En contraste, durante la misma jornada sí declararon los exfuncionarios Omar Periotti y Sergio Férgola, junto al empresario Rubén David Aranda. Con matices, los tres coincidieron en una línea defensiva: “No estoy en los cuadernos”.

El juicio, iniciado en noviembre pasado, investiga una presunta asociación ilícita que habría operado entre 2003 y 2015, con la participación de exfuncionarios y empresarios acusados de recaudar dinero a cambio de contratos estatales. Entre los principales imputados se encuentra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

En las próximas audiencias también deberán declarar otros empresarios entrerrianos: Gabriel Pedro Losi (vicepresidente de Losi S.A.), citado para el 14 de abril, y Daniel Claudio Pitón (integrante de José Eleuterio Pitón S.A.), convocado para el 16.