Reforma jubilatoria: Foro de Autoconvocados pidió “poner el foco sobre la situación salarial de los activos”

El Foro de Jubilados Autoconvocados de Entre Ríos se reunió con el Presidente de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la provincia, Gastón Bagnat. En un parte de prensa, aseguraron que tienen una posición “clara y responsable”. “Cualquier reforma debe preservar el principio del 82% móvil”, marcaron.

El Foro tiene como objetivo “presentar formalmente un conjunto de propuestas orientadas a garantizar la sustentabilidad del sistema previsional, sin afectar derechos adquiridos”. “Nuestra posición es clara y responsable: cualquier reforma debe preservar el principio del 82% móvil, la movilidad vinculada al salario del activo y las legítimas expectativas de quienes han aportado durante toda su vida laboral. Modificar estos pilares no solo implicaría un retroceso en términos de derechos, sino que además abriría un escenario de alta conflictividad judicial, con consecuencias negativas para el propio Estado provincial”, indicaron.

En ese marco, sostuvieron que “antes de avanzar sobre los haberes deben profundizarse y ejecutarse plenamente las herramientas de financiamiento, control y transparencia que el propio sistema reconoce como necesarias. La discusión de fondo no puede centrarse en el recorte del beneficio, sino en la corrección de las distorsiones estructurales que afectan tanto los ingresos de la Caja como la equidad del sistema”.

Desde el Foro consideraron que les “resulta imprescindible poner el foco en la situación salarial del sector activo. Hoy, con ingresos deteriorados y alejados del costo real de vida, se verifican esquemas de pago que incluyen sumas no remunerativas que no aportan ni a la Caja de Jubilaciones ni a la obra social. Un docente, por ejemplo, percibirá en el mes de mayo alrededor de 750 mil pesos, con una porción significativa de su salario fuera del circuito contributivo. Esta distorsión no solo debilita el financiamiento del sistema previsional, sino que además compromete el futuro de las jubilaciones”.

“A ello se suma que muchos trabajadores, tanto activos como jubilados, continúan realizando aportes durante décadas -incluso más allá de los 30 años- sin alcanzar aún la edad jubilatoria ordinaria. Es evidente que el esfuerzo ya recae sobre los trabajadores; por ello, cualquier reforma debe comenzar por corregir estas inequidades estructurales, ya que salarios bajos y parcialmente no remunerativos derivarán inevitablemente en jubilaciones más bajas en el futuro”, remarcaron.

Asimismo, subrayaron “la necesidad de dar cumplimiento efectivo a lo establecido por la normativa vigente en cuanto a la responsabilidad del Estado provincial y de las jurisdicciones adheridas en la cobertura del déficit previsional, incorporando mecanismos automáticos, verificables y con publicación periódica que garanticen transparencia y previsibilidad”.

“Desde el Foro reafirmamos nuestra voluntad de diálogo, pero también nuestra firme decisión de defender el sistema previsional público, solidario y sustitutivo del salario, evitando soluciones que trasladen el ajuste a quienes ya han realizado el mayor esfuerzo contributivo”, plantearon.

Finalmente, convocaron “a la sociedad entrerriana, a los trabajadores activos y a todos los sectores comprometidos con el bien común, a acompañar un debate serio, informado y responsable que permita fortalecer el sistema sin vulnerar derechos ni generar nuevas injusticias”.