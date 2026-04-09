Fútbol: Argentina confirmó sus dos últimos amistosos para el Mundial

La selección argentina de fútbol ya tiene trazada su hoja de ruta definitiva para los días previos al inicio de la Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México. A través de un comunicado oficial, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó la realización de dos encuentros amistosos en territorio estadounidense que representarán la escala final de una preparación que ha buscado evaluar variantes tácticas y sostener el ritmo competitivo del plantel campeón del mundo.

El cronograma de la Scaloneta se concentrará en el sur de los Estados Unidos durante la última ventana FIFA. El primer compromiso tendrá lugar el sábado 6 de junio, cuando Argentina se enfrente a Honduras en el estadio Kyle Field de Texas. Tres días más tarde, el martes 9 de junio, el equipo cerrará su etapa de pruebas frente a Islandia en el Jordan Hare Stadium de Alabama. La elección de estos rivales responde a la necesidad de enfrentar diferentes perfiles físicos y tácticos antes del estreno oficial.

Esta nueva fase de preparación se apoya en las conclusiones obtenidas durante la reciente doble fecha disputada en La Bombonera. El paso por el estadio de Boca Juniors dejó sensaciones encontradas que resultan fundamentales para el análisis del cuerpo técnico, que busca confeccionar la lista final para la cita ecuménica.

En el primer duelo, Argentina logró un ajustado triunfo por 2-1 ante Mauritania el pasado 27 de marzo. Fue un encuentro marcado por la experimentación de nombres y un rendimiento colectivo que, aunque suficiente para la victoria, mostró dificultades para quebrar un bloque defensivo africano disciplinado.

Sin embargo, la imagen del equipo se revitalizó el 31 de marzo con una contundente goleada por 5-0 frente a Zambia. En este segundo test, la Albiceleste recuperó su fluidez característica con goles de Julián Álvarez, Lionel Messi, Nicolás Otamendi y un cierre destacado de Valentín Barco. Esta actuación no solo sirvió como una despedida festiva ante el público argentino, sino que reafirmó la jerarquía de la columna vertebral del equipo y la inserción de jóvenes talentos que pelean por un lugar en la lista definitiva para la defensa del título obtenido en 2022.