Capibaras cayó ajustadamente ante Dogos en Rosario

Este viernes por la tarde hubo acción en el marco de la 13ª fecha del Súper Rugby Américas. Luego de su resonante triunfo en Paraná por 34-17 ante Selknam de Chile, Capibaras volvió a jugar como local, esta vez en el Hipódromo de Rosario, ante Dogos, el líder de la tabla de posiciones.

Ambos equipos llegaron a este encuentro ya clasificados a las semifinales, por lo que se trataba de un adelanto de lo que podría ocurrir en la instancia definitiva. Este duelo contó con el arbitraje de Pablo Deluca.

Juan Baronio adelantó al conjunto litoraleño con un penal a los 19 minutos del primer tiempo, pero un try de Valentín Cabral seguido por otro de Mateo Soler (ambos convertidos por Nicolás Roger) a los 23 y 28 minutos dejaron el marcador 14-3 en favor de la franquicia cordobesa.

Antes del final de la primera mitad descontó Capibaras, que volvió a meterse en partido gracias al try de Martín Vaca convertido por Baronio. Al descanso se fueron 14-10.

En la segunda mitad, el paranaense Franco Rossetto dio vuelta el encuentro con un try que llegó a los 14 minutos, pero Ignacio Dogliani no acertó en la conversión y el tanteador quedó 15-14. Poco duró la alegría, porque tres minutos después llegó el try de Luciano Avaca para el conjunto cordobés, que pasó a ganarlo por 21-15 gracias a la pegada de Roger.

En tres minutos consiguió darlo vuelta el conjunto litoraleño con los tries de Gino Dicapua y el paranaense Bruno Heit, pero en ambos casos no pudo estirar la diferencia debido a que Dogliani falló en la patada y el parcial quedó favorable por 25-21 para el conjunto litoraleño.

Cuando parecía que podrían bajar al puntero, sobre el final apareció Ernesto Giudice para darle la victoria al visitante con un try a los 41 minutos que sentenció la historia. Roger falló la conversión, pero el partido quedó liquidado: fue 26-25 para el visitante.

Con el triunfo Dogos llegó a 56 puntos con los que sabe que terminará como líder pase lo que pase en la última fecha. Capibaras, por su parte, tiene el mismo récord que Pampas (9-4) pero sumó menos puntos bonus y está tercero, con 47 unidades (Pampas tiene 49).

En la última fecha, ambos elencos jugarán el viernes 5 de junio. Capibaras visitará a Tarucas a partir de las 21; mientras que Dogos será anfitrión de Yacaré desde las 19.

-SÍNTESIS-

Capibaras 25-26 Dogos.



Punto a punto:

19’PT: penal de Juan Baronio (CAP).

23’PT: try de Valentín Cabral, convertido por Nicolás Roger (DOG).

28’PT: try de Mateo Soler, convertido por Nicolás Roger (DOG).

36’PT: try de Martín Vaca, convertido por Juan Baronio (CAP).

Resultado parcial: Capibaras 10-14 Dogos.

14’ST: try de Franco Rossetto (CAP).

17’ST: try de Luciano Avaca, convertido por Nicolás Roger (DOG).

28’ST: try de Gino Dicapua (CAP).

31’ST: try de Bruno Heit (CAP).

41’ST: try de Ernesto Giudice (DOG).

Resultado final: Capibaras 25-26 Dogos.



Formaciones:

Capibaras: Diego Correa, Martín Vaga, Enzo Avaca; Lorenzo Colidio, Lucas Bur; Ignacio Gandini, Felipe Villagrán, Manuel Bernstein; Alejo Sugasti, Juan Baronio; Gino Dicapua, Guido Chesini, Bruno Heit, Lautaro Cipriani y Franco Rossetto.

HC: Nicolás Galatro.



Dogos: Nicolás Revol, Juan Revol, Octavio Filippa; Lautaro Simes, Enzo Ocampo; Augusto Cugnini, Valentín Cabral, Genaro Fissore; Nicolás Viola, Nicolás Roger; Luciano Avaca, Faustino Valarolo, Facundo Pueyrredón, Agustín De Vertiz y Mateo Soler.

HC: Diego Ghiglione.



Amonestado:

25’PT: Juan Revol (DOG).



Árbitro: Pablo Deluca.



Estadio: Hipódromo de Rosario.