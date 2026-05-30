La octava fecha de la Liga Paranaense continúa este sábado

Luego de la goleada de Patronato ante Club VF por 5-1 este viernes, la actividad correspondiente a la octava fecha de la Liga Paranaense de Fútbol continuará este sábado. Los ocho encuentros restantes de la jornada se disputarán a partir de las 15.30 para completar la jornada.

Entre los partidos destacan las presentaciones de los punteros: Neuquen visitará a Los Toritos; mientras que Oro Verde también será visitante de Peñarol. El Pingüino y el equipo de la Ciudad Universitaria llegan con 16 puntos en la cima de la tabla de posiciones y enfrentarán a dos elencos que se encuentran en la parte baja: ambos tienen siete unidades.

En el segundo escalón de la tabla están Universitario y Sportivo Urquiza, ambos con 15 unidades. La U viene de perder ante San Benito y buscará la recuperación frente a Ciclón del Sur (13 puntos), que viene de golear a Atlético Paraná por 6-1; mientras que la V Azulada se medirá ante el único equipo que no sumó en el torneo: Argentino Juniors.

En el estadio de Sportivo Urquiza, Belgrano recibirá a Don Bosco en otro de los encuentros llamativos de la jornada. Además, Atlético Paraná será anfitrión de Instituto, Camioneros recibirá a San Benito en el estadio Luis Renaud de Neuquen, y Formación Independiente jugará de local en cancha de Palermo ante el auténtico dueño del estadio.

Fixture y resultados | Fecha 8

Viernes 29/5:

Club VF 1-5 Patronato.



Sábado 30/5:

Los Toritos - Neuquen.

Peñarol - Oro Verde.

Universitario - Ciclón del Sur.

Formación Independiente - Palermo.

Argentino Juniors - Sportivo Urquiza.

Atlético Paraná - Instituto.

Camioneros - San Benito.

Belgrano - Don Bosco.

Posiciones | Liga Paranaense

1°) Neuquen: 16 puntos.

2°) Oro Verde: 16.

3°) Universitario: 15.

4°) Sportivo Urquiza: 15.

5°) Don Bosco: 14.

6°) Club VF: 13.

7°) Ciclón del Sur: 13.

8°) Belgrano: 11.

9°) Atlético Paraná: 11.

10°) San Benito: 11.

11°) Patronato: 10.

12°) Instituto: 8.

13°) Peñarol: 7.

14°) Camioneros: 7.

15°) Los Toritos: 7.

16°) Formación Independiente: 4.

17°) Palermo: 1.

18°) Argentino Juniors: 0.