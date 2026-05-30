Una mujer fue rescatada en Paraná tras denunciar que su pareja la trasladaba por la fuerza a Cerrito

La mujer denunció que su pareja la trasladaba en medio de amenazas y violencia.

Un grave episodio de violencia de género se registró en Paraná, donde personal policial intervino tras un llamado al 911 realizado por una mujer que denunció estar siendo trasladada por la fuerza por su pareja. El operativo permitió interceptar el vehículo y poner a resguardo a la víctima.

Según el relato de la denunciante, ambos habían pasado la noche en un domicilio de calle Del Barco Centenera. A la mañana, la mujer solicitó ser llevada al médico, pero el hombre se negó y comenzó a conducir en dirección a la ciudad de Cerrito, donde reside. Ante los intentos de la víctima por convencerlo de cambiar el rumbo, el sujeto reaccionó con violencia y la amenazó de muerte.

El aviso al 911 permitió desplegar un operativo que culminó con la interceptación del vehículo en la intersección de calles Provincias Unidas y Zanni. Allí, los efectivos lograron resguardar a la mujer y demorar al conductor.

Informado el fiscal en turno, dispuso la detención del masculino y su traslado a la Alcaidía de Tribunales, acusado de amenazas y privación ilegítima de la libertad, indicó el sitio Ahora.