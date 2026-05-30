Después de permanecer casi un mes internado, murió el hombre que había volcado en el acceso a Paraná

Luego de permanecer casi un mes internado en terapia intensiva del hospital San Martín, falleció Nicolás Emanuel Schegtel, de 36 años.

El hombre había sido trasladado al nosocomio el 1° de mayo, cuando protagonizó un grave accidente de tránsito en el acceso a Paraná.

El siniestro vial había ocurrido a la madrugada de ese día en la zona de calle Salellas y la colectora de la Ruta Nacional 12, detrás de una estación de servicio YPF.

Schegtel estaba al mando de un Volkswagen Suran cuando perdió el control del vehículo mientras circulaba por calle Salellas en sentido norte-sur.

Tras despistarse, el automóvil impactó contra una zanja de drenaje de agua y comenzó a dar varios tumbos.