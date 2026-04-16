Comienza la temporada 2026 del ciclo Fogón Entrerriano en la Casa de la Cultura

El viernes 24 de abril, a las 21, en la Casa de la Cultura (9 de Julio y Carbó, Paraná), se presentarán Marcia Müller (San Benito) y Trinchera (Concordia). Habrá servicio de cantina. El acceso es libre y gratuito.

La primera noche de esta propuesta que busca federalizar la cultura y acercar nuevos públicos a los bienes culturales entrerrianos, estará marcada por el estilo de Marcia Müller, una consagrada cantautora, acordeonista, investigadora y docente que desarrolla en su composición la mirada de una mujer fortalecida en el mundo actual. Müller recorrió gran parte de la Argentina y llevó sus sonidos a Uruguay y Colombia, país en el que realizó una moderna fusión entre el vallenato y el chamamé.

Propone en formato Trío una innovadora sonoridad que navega entre la versatilidad del World Music de proyección y la raíz Folk del Litoral Argentino. Liderado por el vibrante sonido de su acordeón, se suma la percusión de Federico Sgarbanti y la guitarra clásica de Juan José Cáceres.

Trinchera es una banda musical argentina nacida en enero del año 2022 en la ciudad de Concordia. Hacen folclore estilo norteño (NOA) con influencias de artistas de esa región. Está integrado por Lalo Alvarez en composiciones, guitarra y voz; Nati “Beba” Rueda en percusión y voz; Josefina Vicario Rueda en bajo y Jeremías Tamaño en guitarra eléctrica.

Sobre el ciclo

Fogón Entrerriano es uno de los ciclos impulsados por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos que tienen como objetivo la creación de circuitos artísticos en los que artistas de diversas disciplinas puedan circular por distintas localidades de la provincia.

Se busca fomentar la circulación federal, ampliar los públicos de las localidades participantes y ofrecer a los artistas un mayor espacio de intercambio, profesionalización y visibilidad, contribuyendo a la integración cultural y el desarrollo de nuevas audiencias.