Argentina recibirá a Colombia por la Liga de Naciones de Conmebol

Argentina viene de ganar en Venezuela y jugará ante el equipo con el que comparte la punta.

Este sábado habrá acción para la selección argentina de fútbol femenino. En el marco de la Liga de Naciones de Conmebol, el equipo dirigido por Germán Portanova recibirá a Colombia en el estadio Néstor Díaz Pérez - Ciudad de Lanús.

El encuentro comenzará a las 20 y contará con el arbitraje de Emikar Calderas, acompañada por las juezas asistentes Migdalia Rodríguez y Thaity Dugarte. La cuarta árbitra será Ana Méndez. Todas son oriundas de Venezuela.

El equipo argentino viene de obtener dos triunfos consecutivos. El viernes 10 de abril ganaron en el estadio Elías Figueroa ante Chile por 1-0 con el tanto de Florencia Bonsegundo; y el martes 14 vencieron en el Estadio Metropolitano de Cabudare a Venezuela por 2-1 con tantos de Bonsegundo y la crespense Agostina Holzheier.

Con 13 puntos, Argentina lidera la tabla junto a su rival de esta noche, Colombia (el equipo Albiceleste tiene mejor diferencia de gol). El seleccionado Cafetero viene de vencer a Chile por 2-0 y no le pierde el paso al combinado argentino, con el que se disputa el primer puesto.

Para este partido, Portanova elegiría como titulares a: Gabriela Pereyra; Sofía Domínguez, Sophia Braun, Aldana Cometti, Eliana Stábile; Vanina Preininger, Daiana Falfán, Maricel Pereyra, Florencia Bonsegundo; Kishi Núñez y Agostina Holzheier.

En frente, el entrenador Ángelo Marsiglia pondrá en cancha a: Katherine Tapia; Ana María Guzmán, Daniela Arias, Jorelyn Carabalí, Manuela Vanegas; Marcela Restrepo, Lorena Bedoya, Leicy Santos; Manuela Pavi, Linda Caicedo y Maithé López.

Luego de este encuentro solo quedarán dos partidos por delante para ambos equipos: Argentina deberá medirse con Perú y Ecuador; Colombia deberá hacerlo frente a Uruguay y Paraguay.