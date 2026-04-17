El paranaense Agustín Asmu sumó una medalla de bronce en Panamá 2026

El paranaense Agustín Asmu sumó una medalla de bronce junto al equipo mixto de tenis de mesa.

El paranaense Agustín Asmu logró una medalla de bronce con el equipo mixto de tenis de mesa en los IV Juegos Suramericanos de la Juventud. Tras una sólida actuación colectiva, marcada por triunfos decisivos y un alto nivel competitivo, el seleccionado argentino cayó en semifinales frente a Perú y logró el tercer puesto junto a Brasil.

Franco Varela en el primer punto de la serie, aportó un triunfo clave al superar al peruano Samuel Duffoo por 4-1, con parciales de 11-5, 11-5, 8-11 y 11-4. El argentino marcó diferencias desde el inicio y sostuvo el dominio en los momentos determinantes del encuentro.

El segundo partido enfrentó a Alexia Salusso con Natzumi Aquije. En un duelo de alto voltaje, la victoria quedó en manos de la jugadora peruana por 3-1, con parciales de 12-10, 9-11, 11-6 y 11-3, sumando un punto para el conjunto rival en una contienda muy disputada.

La tercera contienda correspondió al doble mixto, donde Franco Varela y Alexia Salusso protagonizaron uno de los partidos más intensos de la serie. La dupla argentina cayó ajustadamente por 3-2 frente a Keiji Takeda y Natzumi Aquije, con parciales de 11-5, 4-11, 10-12, 11-4 y 11-2, en un desarrollo cambiante y de gran nivel técnico.

El cierre llegó con el enfrentamiento entre Agustín Asmu y Keiji Takeda. El partido se resolvió en cinco games a favor del representante peruano por 3-2, con parciales de 12-10, 13-11, 8-11, 8-11 y 11-9, reflejando la paridad y la tensión propias de una definición por equipos.

Cabe destacar que a principios de abril Asmu fue confirmado como integrante de la delegación argentina que participará de los próximos Juegos Olímpicos de la Juventud en Dakar 2026.

Como cierre del certamen, la competencia por equipos mixtos tendrá su definición este sábado, cuando Perú y Colombia disputen la final de la especialidad en busca de la medalla de oro, mientras que el tercer lugar del podio es compartido por Argentina y Brasil.