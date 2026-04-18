Cuatro partidos darán continuidad a la fecha 15 de la Liga Profesional

Independiente y Defensa y Justicia protagonizarán uno de los duelos del sábado.

La jornada que empezó con la victoria de Newell’s en Santa Fe este viernes continuará a partir de las 15 de este sábado. Serán cuatro los partidos que se disputarán a lo largo de la jornada: dos por la Zona A y otros dos por la Zona B.

15: Gimnasia - Estudiantes (Río Cuarto) | Zona B

A partir de las 15, el estadio Juan Carmelo Zerillo recibirá el enfrentamiento entre Gimnasia de La Plata y Estudiantes de Río Cuarto por la Zona B del torneo. El árbitro del partido será Luis Lobo Medina, acompañado en el VAR por Germán Delfino. De la transmisión se encargará ESPN premium.

El Lobo platense viene de ganar un importante encuentro como visitante frente a Sarmiento por 2-1, con lo que llegó a 17 puntos y se ubica en la décima posición de su grupo; mientras que el León del Imperio perdió por 2-1 ante Barracas Central y sigue último con cinco unidades.

Entre los convocados del conjunto cordobés están los ex Patronato Facundo Cobos, Raúl Lozano y Sergio Ojeda: todos fueron titulares en el encuentro anterior.

17.15: Instituto - Estudiantes | Zona A

El primer duelo por la Zona A será a partir de las 17.15 en el estadio Monumental de Alta Córdoba. Allí, Instituto recibirá a Estudiantes de La Plata en un duelo que contará con el arbitraje de Hernán Mastrángelo, acompañado en el VAR por Diego Ceballos. La transmisión de este encuentro será de TNT Sports.

La Gloria viene de vencer a Deportivo Riestra como visitante por 1-0; mientras que el León llega tras una victoria como local por 2-1 frente a Unión. Instituto ahora tiene 17 puntos y está décimo; mientras que el Pincha se ubica segundo con 24 puntos.

Entre los convocados por el entrenador Alexander Medina para el visitante aparece el larroquense Gastón Benedetti. En el equipo de Diego Flores, por otra parte, están los ex Patronato Leonel Mosevich y Jonás Acevedo.

19.30: Independiente - Defensa y Justicia | Zona A

En la continuidad de la actividad por la Zona A llegará el duelo entre Independiente y Defensa y Justicia. El partido comenzará a las 19.30 y se llevará adelante en el estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini. El árbitro será Sebastián Martínez, acompañado por Pablo Echavarría en el VAR. La transmisión del encuentro correrá por cuenta de ESPN premium.

El Rojo viene de igualar 1-1 con Boca Juniors como visitante, con lo que se encuentra octavo en su grupo; mientras que el Halcón cayó por 2-1 como local frente a Talleres y quedó en la séptima posición de su grupo, con 19 unidades.

Entre los convocados del Rojo aparecen el concordiense Leonardo Godoy y el ex Patronato Gabriel Ávalos.

21.45: Argentinos Juniors - Atlético Tucumán | Zona B

El último duelo de la jornada será por la Zona B y medirá a Argentinos Juniors y Atlético Tucumán en el estadio Diego Armando Maradona. Comenzará a las 21.45 y contará con el arbitraje de Bruno Amiconi, acompañado en el VAR por Lucas Novelli. La transmisión será de TNT Sports.

El Bicho viene de sufrir una dura derrota por 3-1 frente a Independiente Rivadavia, con lo que quedó en la tercera posición de su grupo con 23 puntos; mientras que el Decano, que tiene 10 y está 13°, viene de empatar 0-0 con Tigre.

Para este partido el conjunto local contará con el ex Patronato Francisco Álvarez; mientras que entre los dirigidos por Julio Falcioni aparecen el gualeguaychuense Renzo Tesuri y el ex Patronato Gabriel Compagnucci.