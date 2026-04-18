Con Marcelo Candia confirmado, Patronato buscará volver a ganar en casa

Este sábado, a partir de las 20, Patronato tendrá una nueva presentación como local. En el estadio Presbítero Bartolomé Grella, el Patrón recibirá a Deportivo Maipú en un duelo enmarcado en la décima fecha de la Zona B de la Primera Nacional.

El árbitro del encuentro será Nahuel Viñas, que estará acompañado por los jueces asistentes Víctor Rojas Aguirre y Darío Rojas Martínez. El cuarto árbitro será Nelson Bejas.

La novedad más reciente en el Patrón pasa por la confirmación de Marcelo Candia como entrenador del equipo hasta diciembre de este año. El técnico que debutó en su interinato el pasado fin de semana en la victoria por 1-0 ante Almagro tendrá su primera oportunidad oficial al mando del plantel profesional.

En este desafío intentará aplicar su idea de juego a un equipo que todavía tiene mucho qué remontar luego de un mal arranque del torneo. Con ocho puntos, el Patrón actualmente está en la 15ª posición del campeonato, a tres unidades del último puesto de clasificación al reducido, actualmente ocupado por Quilmes, y solo un punto por encima de los dos equipos que están en descenso directo: Colegiales y el propio Maipú.

Es que pese a su reciente victoria por 3-1 ante el Cole, el conjunto mendocino tampoco comenzó bien en el torneo. Con siete unidades está cerca de salir de la zona de descenso, pero actualmente está dentro. Es el equipo con más goles en contra de la zona (13), pero el tercero con más goles a favor (10), por lo que puede considerarse que tiene buen peso ofensivo.

Formaciones

Para este partido, Candia estará obligado a realizar una modificación por la expulsión de Federico Bravo en el pasado encuentro. Su salida será ocupada por la aparición de Augusto Picco, con lo que la formación del equipo sería la siguiente: Alan Sosa; Maximiliano Rueda, Gabriel Díaz, Franco Meritello, Fernando Moreyra; Juan Salas, Augusto Picco, Brandon Cortés, Valentín Pereyra; Franco Soldano y Tomás Attis.

En frente, Mariano Echeverría tiene una baja importante por la lesión del paranaense Fausto Montero, que sufrió la rotura del ligamento de su rodilla derecha, y otra baja por suspensión, ya que Pablo Gobetto llegó a la quinta amarilla. Sus lugares sería ocupados por Gastón Mansilla y Lisandro Cabrera.

Con eso, la formación quedaría con: Nahuel Galardi; Lucas Faggioli, Luciano Arnijas, Aron Agüero, Juan de La Reta; Mirko Bonfigli, Gastón Mansilla, Matiás Viguet, Marcelo Eggel; Lisandro Cabrera y Franco Saccone.