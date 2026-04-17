Los directores políticos de YPF se asignaron un sueldo anual de casi US$1 millón en 2026

Cada integrante del directorio de YPF ganará US$954.000 en 2026 por una tarea que insume no más de cuatro horas al mes, de acuerdo a un documento de la empresa aprobado el 8 de abril. La remuneración citada es en promedio, por lo que algunos directores cosecharán un ingreso largamente superior a US$1 millón, y otros bajarán a cerca de los US$500.000.

Entre los directores se encuentran el exjefe de Gabinete Guillermo Francos y el exministro del Interior Lisandro Catalán. Otro delegado del Poder Ejecutivo, Manuel Adorni, resignará su sueldo en YPF, como suelen hacer los representantes en funciones de la Casa Rosada.

En cambio, el presidente Horacio Marín es uno de los ejecutivos cuyo ingreso supera con creces el de otros miembros del cuerpo directivo, porque en su caso, al desempeñarse además como gerente general, sí cumple funciones reales.

El directorio de 12 miembros está compuesto por representantes políticos del Gobierno nacional (Adorni, Catalán y Francos), las provincias de Chubut, Santa Cruz, Neuquén y Mendoza, la secretaría de Energia, el ministerio de Economía y el Sindicato Unidos Petroleros e Hidrocarburíferos, entre otros, publicó elDiarioAR.

Francos y Catalán no cobraron honorarios mientras fueron jefe de Gabinete y ministro del Interior, respectivamente, pero en diciembre pasado, apenas dejaron sus cargos, comenzaron a ganar el estipendio, como informó este diario.

En el caso de Francos, el pago efectivo de sus honorarios contrastó con la declaración formulada al diario Clarín desde Punta del Este en enero, cuando afirmó que estaba tratando de acostumbrarse al “ocio” tras dos años de intenso trabajo. En las últimas horas, el exjefe de Gabinete volvió a ganar notoriedad cuando deslizó críticas a su sucesor, Adorni, investigado por enriquecimiento ilícito. La crítica de Francos al actual jefe de Gabinete provocó enojo tanto en las inmediaciones de Karina Milei como de Santiago Caputo, y fue atribuida a intenciones electorales para 2027.

Catalán, por su parte, se presenta como precandidato a gobernador de Tucumán, con el supuesto aval de Karina.

El 8 de abril, el directorio de YPF hizo público el llamado a asamblea de accionistas para el 30 de este mes, y allí se detalló la remuneración anual de los directores, de acuerdo a una información publicada por la agencia estadounidense de noticias financieras REDD. La convocatoria argumenta que la remuneración propuesta es “adecuada y razonable”.

El texto también da cuenta de que los directores ganaron $10.849 millones en 2025, lo que equivale a US$9,2 millones, según la cotización promedio de la divisa estadounidense el año pasado.

El ingreso de los directores de YPF es uno de los más altos que paga el Estado argentino, tanto en la administración central como en organismos descentralizados o empresas públicas. Se trata de un cuerpo sin funciones efectivas en el manejo de la empresa, más allá de aprobar grandes lineamientos y asociaciones con otras petroleras. Según fuentes que pasaron por el directorio, la dedicación de cada miembro es de un par de horas cada dos semanas.

YPF tiene una estructura de vicepresidentes de área y gerencias con sueldos acordes a la industria petrolera (muy altos), pero la remuneración a directores sobresale en el mercado, tanto en relación a otras empresas públicas como a firmas privadas de gas y petróleo, indicaron voces del sector.

Cuando asumió Milei y designó a Marín al frente de la empresa estatal, el directorio aprobó un aumento para sus miembros muy superior a la inflación. Medido en dólares, los directores actuales ganan en dólares 60% más que sus pares durante la presidencia de Alberto Fernández. Con el tiempo, Marín se transformaría en un interlocutor de inmejorable vínculo con Milei.

Las sillas en empresas públicas en las que el Estado es accionista son trofeos muy apetecibles, tanto para el Gobierno nacional como los provinciales. Los gobernadores suelen asignar la función a aliados cercanos e incluso hubo casos que acomodaron a familiares, aunque también a opositores, como modo de facilitar la convivencia mediante un cargo de alto sueldo y baja visibilidad.

A su vez, el directorio de YPF es una puerta de salida de lujo. El primer secretario de Energía del gobierno ultraderechista, Eduardo Rodríguez Chirilo, fue otro ejemplo hasta fines de 2025.

Una norma no escrita dice que los funcionarios del Poder Ejecutivo no pueden duplicar ingresos en YPF, por lo que suelen resignar esos honorarios. Adorni respetó esa práctica.

Ello no aplica para los directores en otras empresas con participación estatal. En febrero, el secretario de Finanzas, Federico Furiase, fue nombrado director en Aeropuertos Argentina, donde ganará cerca de $150 millones al año, mientras mantiene su sueldo como funcionario de Economía. El ingreso de Aeropuertos Argentina equivale a algo menos de la mitad del valor del crédito hipotecario que Furiase obtuvo en el Banco Nación para comprarse una suntuosa casa en el country Los Pilares, tal como informó el periodista Alejandro Bercovich en C5N.

Durante el Gobierno de Fernández, las sillas en empresas públicas correspondieron mayormente a funcionarios de La Cámpora, que cobraron sus ingresos. Hace más de diez años, cuando le tocó a Axel Kicillof completar posiciones en directorios, durante el mandato de Cristina, la norma fue que ninguno cobrara más que viáticos menores, dijo tiempo atrás uno de los designados, Emmanuel Álvarez Agis.