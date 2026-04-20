Con música en vivo y grupos de baile, se prepara para una nueva edición del festival Agro Folk

La Facultad de Ciencias Agrarias, perteneciente a la Universidad Nacional de Entre Ríos, llevará a cabo una nueva entrega del evento cultural Agro Folk este viernes 24 de abril, a las 20, en su predio ubicado en la localidad de Oro Verde. La jornada contará con la participación de destacados conjuntos del género y diversos cuerpos de danza de la región.

En cuanto a la propuesta artística, la cartelera musical estará integrada por figuras reconocidas del ámbito chamamecero, entre las que se destacan Los Mansos del Chamamé, Juana y sus Ariscos del Chamamé, y el conjunto Caio y los Chamameceros. Estos intérpretes serán los encargados de musicalizar la pista, que también recibirá a diferentes grupos de baile folclórico que realizarán demostraciones de danzas típicas de la provincia.

Para acompañar la velada, el evento dispondrá de un servicio de cantina que ofrecerá variedad de bebidas y platos de comidas típicas.

El encuentro se organiza con un fin solidario, ya que el acceso al predio se concretará mediante la entrega de un alimento no perecedero por persona. Las donaciones recolectadas en concepto de entrada serán destinadas a instituciones sociales que requieren apoyo alimentario.

La invitación queda abierta a toda la comunidad.