José Torres: “Los índices de Frigerio son más altos que los de Milei porque tiene otro estilo”

En semanas donde se publican y comentan decenas de encuestas sobre la imagen de los principales dirigentes y funcionarios políticos del país, debido a los cambios en el humor social, Entre Ríos también ha experimentado algunos movimientos en los datos de los sondeos realizados. El consultor José Torres analizó el estado de la opinión pública en la provincia, marcando una brecha entre la percepción de la gestión nacional y la provincial. En diálogo con el programa El Séptimo Día (Radio Plaza) el titular de la Consultora Datos reveló que Javier Milei ha experimentado una caída en su imagen positiva, aunque se mantiene en niveles del 40%, mientras que el gobernador Rogelio Frigerio logra sostenerse con un estilo diferente, principalmente por el diálogo.

Al evaluar los últimos meses de la gestión de La Libertad Avanza, Torres señaló que el respaldo inicial hacia el presidente ha mermado en el territorio entrerriano. El consultor explicó que el mandatario ha pasado de niveles de euforia electoral a un escenario actual donde perdió una parte de quienes hace unos meses tenían depositada en él grandes expectativas.

Sobre este punto, Torres detalló que “la figura de Milei en estos momentos está baja, en el sentido de que si arrancó a lo mejor con 60 y pico por ciento de imagen positiva y la gestión fue un poco fuerte al principio para la gente, hoy se encuentra en un índice que está rondando el 40% de valoración positiva". Esta caída se fundamenta, según el analista, en que las mejoras macroeconómicas que destaca el Gobierno, como los acuerdos en Vaca Muerta o la minería, no impactan en la economía diaria de los jubilados y los sectores más postergados.

El "voto esperanza" y la falta de alternativas

A pesar del deterioro en los números de gestión, el consultor observó que el Gobierno Nacional aún retiene un núcleo de apoyo que se sostiene más por el rechazo al pasado que por los logros del presente. Torres indicó que existe un sector de la sociedad que califica la situación como "regular" pero que no está dispuesto a cambiar su voto ante la falta de una oposición renovada.

“Hay un sostén muy fuerte que tiene el gobierno nacional y que se centra en la figura de Milei, que es la mirada para atrás, que no quiere la vuelta del kirchnerismo", afirmó Torres, y agregó que "esto también después puede tener una contraparte, que es que la gente va a reclamar una mejora en su vida cotidiana, en el costo de vida, en llegar al fin de mes”. Por lo tanto, las cifras actuales de imagen positiva en caída respecto a meses anteriores “son índices para que el gobierno nacional tome cuenta”, aseguró.

Respecto a la oposición, Torres analizó la figura de Axel Kicillof como posible referente, aunque con reparos: “Hoy está en la oposición y el justicialismo no es que lo ha bendecido todavía, pero pareciera ser que la figura del gobernador Kicillof a veces le cuesta entrar en el interior del país. La gente no es ajena a esta figura, no es alguien que se pueda decir que sea nuevo en la política".

El contraste con Rogelio Frigerio

En el plano local, el consultor destacó que la relación de la sociedad con Rogelio Frigerio transita por carriles diferentes, debido a que el Gobernador ha sabido distanciarse de la retórica confrontativa de la Casa Rosada. Torres subrayó que Frigerio mantiene niveles de aprobación superiores a los nacionales gracias a su perfil dialoguista.

“Los índices de Frigerio son mucho más altos que los de Milei porque tiene otro estilo, no es un estilo confrontativo, no es un estilo de chocar ni con los medios, ni con los otros partidos, ni con los gremios. Es un estilo de diálogo y búsqueda de consenso, con buena relación con intendentes justicialistas”, dijo Torres. Además, recordó que la asociación electoral del año pasado fue un éxito porque el electorado pedía que fueran juntos, pero que en la actualidad Frigerio marca su propia agenda: “Él dice: 'yo no pertenezco al partido de Milei'. La situación del actual gobernador, según sus declaraciones, son una herencia crítica y un presente crítico".

Finalmente, la entrevista abordó la irrupción de nombres por fuera de la política tradicional, como el caso de Dante Guebel. Al respecto, Torres fue cauteloso sobre el peso real de estas figuras en un esquema electoral serio.

Sobre Guebel, el consultor precisó que "la figura que nosotros evaluamos un poco es que la gente dice: ‘Ah, sí, lo vi por televisión, me dijeron que es un pastor y que tiene un mensaje optimista’. Pero la gente no lo está considerando ni encuadrando como político. Ser un candidato es mucho más que eso".