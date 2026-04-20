TC: Werner llegó a la bandera a cuadros con la rotura del motor de su Mustang

En Concepción del Uruguay, Werner llegó a la bandera a cuadros con la rotura del motor de su Mustang.

El Turismo Carretera disputó en el Autódromo de Concepción del Uruguay la cuarta fecha de la temporada 2026. Allí ganó de punta a punta Santiago Mangoni, seguido por Mauricio Lambiris y Juan Manuel Urcera.

Quien estuvo cerca de los mejores 10 fue el paranaense Mariano Werner, en un trazado que nunca le sentó bien. El referente de Ford había clasificado 29 en el primer entrenamiento, luego marcó el ritmo en la segunda tanda y clasificó 13. Ya el domingo a la mañana, en la primera serie largó y finalizó en el quinto puesto.

En la carrera, en tanto, el Zorro de Paraná comenzó a acelerar desde la colocación 13. Desde allí intentó batallar para adelantar posiciones, pero finalmente alcanzó el P14 y terminó con un nuevo inconveniente en su auto: el tricampeón cruzó la bandera a cuadros con lo justo ya que, sobre el final, su Ford Mustang se averió y tuvo que dejarlo al costado de la pista, publicó Carburando.