“Paredes fue el artífice de la victoria de Boca”, analizó Rubén Flotta

Paredes fue la figura de la victoria de Boca frente a River, en el Estadio Monumental.

En su columna en el programa A Quien Corresponda, que se emite por Radio Plaza (94.7), Flotta expresó en el comienzo que “Boca viene bien con Úbeda, 13 partidos sin perder y demostró ante River que es uno de los mejores equipos en rendimiento, no solo en resultados”.

Y agregó: “Además, tuvo a Paredes que fue el artífice del triunfo ante River, fue el mejor jugador de la cancha”.

Sobre el encuentro, el Bicho analizó: “Los primeros 40 minutos fueron trabados, chatos, típico de un clásico. Por un momento, River lo dejó libre a Paredes, porque sus volantes no presionan, y ahí es donde lastimó. De hecho, previo a la acción del penal, hay otro pase de billar, el del penal es un pase magistral de un jugador de mucha categoría”.

Y anexó: “Calculo que Coudet les dijo de presionarlo, pero no cumplieron los jugadores. A Paredes no hay que darle tiempo ni espacio, en un partido equilibrado como un clásico te mete esas jugadas de gol y complican”.

Por otra parte, Flotta resaltó que “River tiene la costumbre de jugar con la línea de fondo alta, entonces queda espacio para esos delanteros. Ahí Boca lo perjudicó, es algo a mejorar por Coudet”.

En otro tramo del análisis, el DT se refirió a la polémica del final y dejó claro que “la jugada de Blanco es penal, un penal muy inocente por cierto por el empujón que mete. Que el VAR no lo llame, es rarísimo”.

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