Una de cada seis: en el último año, sólo en cuatro provincias se creó empleo asalariado formal privado

. El trabajo se sigue refugiando en el monotributo y la informalidad

El mercado laboral argentino sigue dando señales de alerta. Según datos publicados por el Ministerio de Capital Humano, elaborados en base a estadísticas del SIPA, en el último año se destruyeron 94.189 empleos en el sector privado asalariado formal. En total, había 6.290.114 trabajadores activos en enero de 2025 y el número bajó a 6.195.925 en igual mes de este año (serie con estacionalidad). Eso significa que hubo muchas más bajas que altas en el universo empresario a nivel nacional.

Ahora bien, lo preocupante, más allá de la caída en sí, es que la baja se produce de forma casi unánime en todo el país. Son apenas cuatro las provincias (sobre un total de 24 distritos subnacionales, 23 provincias más CABA) que lograron crear empleo genuino en los últimos doce meses y entre todas generaron apenas 8.005 puestos de trabajo, que fueron más que contrarrestados por los empleos perdidos en el resto de la Argentina.

El mejor resultado lo tuvo Río Negro, entre enero de 2025 e igual mes de este año (último dato disponible) generó 3.233 nuevos empleos asalariados en el sector privado. Esto representó un crecimiento del 2,8% en la cantidad total de trabajadores de esa provincia. Fue similar el desempeño de Neuquén, que sumó a 3.004 asalariados a su mercado laboral y registró un repunte del 2%. Las otras dos provincias con generación de empleo fueron San Juan (1.270 trabajadores más) y Santiago del Estero (468).

Como se puede observar, se trata principalmente de provincias con fuerte desarrollo del petróleo y la minería, dos ramas de actividad que están creciendo a nivel nacional , apalancadas por Vaca Muerta, el RIGI y el crecimiento de algunas explotaciones que gozan de “viento a favor”.

Qué pasó en el resto del país

Las demás provincias no tuvieron el mismo desempeño. Ni siquiera las jurisdicciones que fueron impulsadas por el sector de granos -que tuvo un 2025 excepcional-, el litio u otras actividades en alza lograron buenos resultados.

Un claro ejemplo de esto último es Catamarca, que pese a haber tenido el impulso del litio y haber sido protagonista de grandes anuncios de inversión (tardarán años en concretarse), fue la provincia que más cayó en términos porcentuales. Según los datos oficiales, esa provincia perdió 4.045 puestos de trabajo en el sector privado asalariado formal, lo que significó una retracción del 10,5%.

Tampoco le fue bien a Tierra del Fuego, que en el período analizado perdió a casi el 10% de sus trabajadores, pasando de 36.291 a 32.740 asalariados entre 2025 y 2026 (3.551 menos). Fue similar el caso de Santa Cruz, que perdió a 5.155 trabajadores y registró una caída del 8,9% en la cantidad total de asalariados del sector privado.

Medido en cantidad de personas, las mayores pérdidas se concentraron por supuesto en las ciudades con mayor densidad demográfica. Según los datos oficiales, la más afectada en ese sentido fue Buenos Aires, que tenía 1.997.194 trabajadores en el sector asalariado formal en enero de 2025 y bajó a 1.973.885 en igual mes de este año (23.309 trabajadores menos). Apenas por detrás quedó la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), con 23.046 asalariados menos.

El podio se completa con Chubut, que perdió a 6.455 empleados. Más atrás aparecen Mendoza (-6.285) y nuevamente Santa Cruz, con los mencionados 5.155 asalariados menos.

Qué pasó con quienes perdieron su empleo

El dato detrás del empleo asalariado formal es claro: en un año se perdieron más de 94 mil puestos de trabajo. Ahora bien, la pregunta clave es qué pasó con esos trabajadores. ¿Consiguieron un nuevo puesto o pasaron a ser desocupados?

Hay varios datos que se pueden repasar para intentar responder a esa incógnita. En primer lugar, se puede analizar lo ocurrido con las otras modalidades ocupacionales dentro del empleo formal. Según el Gobierno, entre enero de 2025 e igual mes de este año se perdieron 29.372 empleos en el sector público, 1.174 en la rama de “empleo en casas particulares”, 5.562 en la categoría de “independientes autónomos” y 2.343 en el rubro de “monotributo social”.

Todas esas categorías en forma conjunta (más el sector privado), perdieron entonces 132.640 trabajadores en el último año. Sin embargo, este número fue parcialmente compensado por el monotributo, que incorporó a 93.724 trabajadores en el período analizado.

Así, el universo completo de trabajadores formales pasó de 12.891.700 personas en enero de 2025 a 12.852.781 en el primer mes de 2026. El resultado final marca la destrucción de 38.916 empleos formales en doce meses.

Pero la cuenta no termina ahí, ya que se debe tener en cuenta que hay una parte importante de la economía que se mueve en negro. Aún no hay datos disponibles sobre la cantidad de trabajadores informales en enero de este año. No obstante, las estadísticas más recientes publicadas por el Indec muestran que el empleo informal creció durante el 2025. En detalle, los 31 principales aglomerados urbanos sumaban 5.712.000 trabajadores en negro en el cuarto trimestre de 2024 y llegaron a 5.808.000 trabajadores informales en el mismo período de 2025 (96.000 personas más). Ese escenario sugiere que la actividad informal está captando al menos a una parte de los trabajadores que salen del sector formal.

Por supuesto, aunque la cantidad total de trabajadores puede estar creciendo, como lo afirmó hace cerca de un mes el ministro Federico Sturzenegger, los datos oficiales demuestran que el empleo registrado está cayendo.

Infobae