El grupo de payasos entrerrianos invita a una función especial sobre los vestigios del circo

La agrupación artística La Liga de Payasos, en colaboración con el colectivo Relámpago Verde, llevará adelante una nueva jornada de su Ciclo de Cine Payaso este jueves 23 de abril a las 21. El encuentro tendrá lugar en las instalaciones de Ferrero Cantina, espacio ubicado en calle Piedrabuena 133, en las inmediaciones del Club Palma Juniors de la ciudad de Paraná.

En esta oportunidad, se proyectará la película I Clowns, obra dirigida por el cineasta italiano Federico Fellini en el año 1970, con el objetivo de difundir producciones audiovisuales que aboeden el lenguaje del clown y la historia del circo.

La película seleccionada para esta función es un documental de ficción que posee un fuerte carácter autorreferencial, ya que narra la fascinación de un niño por el mundo del circo a partir de la instalación de una carpa en su ciudad natal. A través de este relato, Fellini propone un recorrido nostálgico para recuperar la memoria de los antiguos payasos y el estilo de vida que rodeaba a los espectáculos itinerantes de mediados del siglo veinte.

El filme es considerado una pieza de gran valor histórico y artístico dentro de la cinematografía mundial, ya que cuenta con la participación de figuras legendarias de la disciplina como Pierre Etaix, Annie Fratellini, Charlie Rivel y Alvaro Vitali.

La presentación de la velada estará a cargo de Manso, personaje interpretado por el artista local Teté Caridad, quien oficiará de anfitrión para introducir al público en el universo felliniano.

Desde la organización que nuclea a trabajadores del humor de la provincia de Entre Ríos, se sostiene que el proyecto busca reivindicar el oficio del payaso como una herramienta de expresión cultural y social. Según los integrantes de La Liga de Payasos, este tipo de ciclos permite visibilizar que la risa es un derecho y un acto de vinculación popular.

Este ciclo de proyecciones forma parte de un trabajo sostenido que viene realizando la Compañía Teastral en la región, enfocándose en la formación de audiencias y en la preservación del patrimonio artístico vinculado a las artes escénicas.

La actividad cuenta con el apoyo del Consejo de Teatro Independiente de Entre Ríos (Contier).

La entrada tendrá un valor general de $3.000.