Cárceles sin celulares: autorizan bloquear señales para frenar delitos

El Gobierno nacional autorizó el bloqueo de celulares en cárceles federales mediante la instalación de dispositivos tecnológicos que permitan detectar y anular señales de equipos móviles dentro de los establecimientos penitenciarios.

La medida fue oficializada a través de la Resolución 336/2026 del Ministerio de Seguridad Nacional, publicada este lunes en el Boletín Oficial.

La normativa faculta al Servicio Penitenciario Federal a implementar sistemas de detección y bloqueo de IMEI e IMSI, con el objetivo de impedir el uso indebido de teléfonos celulares por parte de personas privadas de la libertad. Según se explicó, la decisión busca reforzar la seguridad y evitar la coordinación de actividades delictivas desde el interior de las unidades.

El texto oficial recuerda que la legislación vigente garantiza el derecho de los internos a comunicarse con familiares, abogados y allegados, pero prohíbe expresamente el uso de dispositivos móviles dentro de los establecimientos penitenciarios.

En ese marco, se considera necesario fortalecer los mecanismos de control ante el avance de tecnologías que permiten vulnerar las restricciones existentes. La resolución señala que las organizaciones criminales pueden utilizar teléfonos celulares para planificar maniobras ilícitas, lo que representa un riesgo para la seguridad pública.

Implementación tecnológica

La medida también instruye a la Dirección Nacional de Tecnología de la Información a llevar adelante los procesos administrativos para la adquisición, instalación y mantenimiento de los equipos necesarios.

Además, se establece que deberán adoptarse los ajustes técnicos correspondientes para evitar interferencias fuera del perímetro de los establecimientos, con el fin de no afectar a la población en zonas cercanas.

Por otra parte, se aprueba un manual de procedimiento específico que regulará la aplicación de estos sistemas dentro de las cárceles federales, con lineamientos para su correcto funcionamiento y supervisión.